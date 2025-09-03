Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en la Marina Baixa, Espagne

la Nucia
5
la Vila Joiosa Villajoyosa
9
88 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Maisons neuves avec vue panoramique à Finestrat-Benidorm Développement résidentiel exclusif…
$498,254
AdriastarAdriastar
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
COMPLEXE RÉSIDENTIEL DE NOUVELLE CONSTRUCTION À FINESTRAT Complexe résidentiel de nouvelle …
$454,329
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 221 m²
La zone extérieure de vos rêves est à quelques minutes en voiture de certaines des plus bell…
$476,267
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 178 m²
Nouveau complexe de bungalows à Finestrat-Benidorm, l’un des meilleurs endroits pour vivre s…
$442,157
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 1/5
Nous présentons de nouveaux appartements dans un style moderne dans un nouveau complexe ferm…
$448,447
Bungalow 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Bungalow 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 2
Surface 79 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons un bungalow confortable à Albir à seulement 1,4 km de la plage. Le bung…
$289,897
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 164 m²
Dans ce complexe, vous pourrez construire votre maison de rêve à quelques minutes de quelque…
$453,029
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$195,147
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 73 m²
Sol 4/5
Nous vous présentons un bungalow de style moderne dans un nouveau complexe fermé à Finestrat…
$435,717
Bungalow 2 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Bungalow 2 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 79 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous présentons un bungalow confortable à Albir à seulement 1,4 km de la plage. Le bung…
$288,766
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 176 m²
Sol 1/2
Nous vous présentons un bungalow de style moderne dans un nouveau complexe fermé avec 18 app…
$464,648
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 186 m²
Sol 2/2
Nous vous présentons un nouveau bungalow moderne dans un complexe résidentiel fermé dans la …
$451,263
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Sol 5/5
Nous vous présentons un bungalow de style moderne dans un nouveau complexe fermé à Finestrat…
$434,018
Bungalow 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Surface 106 m²
Appartements de luxe avec terrasses spacieuses à la frontière de Altea et La Nusia, d'où vou…
$665,566
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Appartements de 3 chambres au dernier étage ou au rez-de-chaussée près de la mer à Benidorm.…
$406,013
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Surface 229 m²
Sol 2/2
Un bungalow de style moderne dans un nouveau complexe fermé avec 18 appartements à Finestrat…
$511,125
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 88 m²
Découvrez ce nouveau complexe résidentiel situé à Finestrat, un emplacement privilégié dans …
$493,812
Bungalow 2 chambres dans Orxeta, Espagne
Bungalow 2 chambres
Orxeta, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
A renovated two -apartment bungalow with a very large basement and without utility bills, lo…
$172,475
Bungalow 2 chambres dans la Nucia, Espagne
Bungalow 2 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Bungalo is located in El Tossal, one of the most exclusive regions of La Nusia. The house ha…
$162,713
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Surface 131 m²
Dans ce complexe, vous pourrez construire votre maison de rêve à quelques minutes de quelque…
$365,886
Bungalow 1 chambre dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 1 chambre
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 1
Surface 48 m²
Le complexe résidentiel est un développement privé de maisons de ville, appartements, pentho…
$371,812
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Nouvelles maisons de construction avec vues panoramiques à Finestrat-Benidorm Développement …
$491,050
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Sol 1/2
Nous vous offrons un nouveau bungalow dans l'urbanisation en construction "Sunny Hills". Le …
$370,362
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 179 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 179 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 86 m2.New Build.There is commu…
$227,689
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 148 m²
RÉSIDENCE DE NOUVELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SPECTACULAIRE SUR LA MER À VILLAJOYOSA VIVRE …
$614,755
Bungalow 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 229 m²
Sol 2/2
Un bungalow de style moderne dans un nouveau complexe fermé avec 18 appartements à Finestrat…
$509,132
