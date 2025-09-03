Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Marina Baixa
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en la Marina Baixa, Espagne

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
137 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison 3 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Vila Natura est un complexe privé exclusif de 8 villas individuelles situées dans la zone pr…
$566,747
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Une belle villa en cours de rénovation à Altea La Vella, à proximité du club de golf d'Altea…
$821,019
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 194 m²
Une grande villa de plain-pied au centre d'Albir. Si vous recherchez une villa avec tout …
$756,968
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ART Real Estate Costa Blanca SL
Langues
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
AdriastarAdriastar
Maison 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Villa moderne à Polop. Cette nouvelle villa moderne est située dans la pittoresque ville de …
$585,220
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 214 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,14M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VYM Canarias
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 301 m²
Projet de villa à Altea Hills, Costa Blanca Maison moderne avec des caractéristiques innovan…
$2,45M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Altea, Espagne
Maison 2 chambres
Altea, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 187 m²
Charme méditerranéen au cœur de la vieille ville d'Altea Découvrez ce joyau situé dans la…
$701,094
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MENINA GROUP
Langues
English, Español, Français
Villa 3 chambres dans Benidorm, Espagne
Villa 3 chambres
Benidorm, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Villa de luxe à Polop de la Marina, Alicante Il dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, …
$510,332
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 513 m²
Villa de luxe à El Albir, Alicante, Costa Blanca Une impressionnante villa de luxe située da…
$1,36M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 436 m²
Villa premium à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Maison individuelle dans le quartier…
$1,91M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 4 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 702 m²
Grande villa moderne de haute qualité. Cette maison a tout ce que vous pourriez souhaiter en…
$4,60M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Bungalow 3 chambres dans la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Bungalow 3 chambres
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
3 bedrooms, 2 bathroomsOrientation - south.The Bungalow is situated by sea.New Build.There i…
$1,49M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Polop, Espagne
Maison 3 chambres
Polop, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
En vente est une villa moderne dans la ville de Polop. La ville de Polop est une petite vill…
$838,654
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Un lieu magiquement situé entre les montagnes et l…
$648,820
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 322 m²
Villas de luxe à Balcón de Finestrat, Costa Blanca Villas design sur de grandes parcelles, a…
$1,38M
Laisser une demande
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 148 m²
Sol 1/5
Nous présentons de nouveaux appartements dans un style moderne dans un nouveau complexe ferm…
$448,447
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 232 m²
Fantastique belle villa totalement rénovée dans un endroit calme d’Albir. La maison a été ré…
$925,281
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Bungalow 2 chambres dans Finestrat, Espagne
Bungalow 2 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 131 m2.Terrace: 57 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$205,994
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans lAlfas del Pi, Espagne
Villa 3 chambres
lAlfas del Pi, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 339 m²
Villa à vendre à Alfaz del Pi, Costa Blanca Situées dans le centre urbain d'Albir, à seuleme…
$1,25M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 5 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 459 m²
5 bedrooms, 5 bathroomsArea: 459 m2.Plot size: 740 m2.Built area: 615 m2, useful area: 531 m…
$2,36M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 337 m²
Belle villa avec piscine privée et grand patio à Altea Description :   Bienvenue dans cett…
$1,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 4 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 4 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 260 m²
Villas de luxe à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Son emplacement vous permet de prof…
$1,53M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 235 m²
Une superbe villa de luxe située dans la belle ville d’Altea, sur la Costa Blanca, à proximi…
$1,92M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans la Nucia, Espagne
Villa 3 chambres
la Nucia, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Fantastique villa qui a été magnifiquement réformée en 2023 à un très haut niveau donnant à …
$576,119
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
NOTAR
Langues
English, Русский, Latviešu
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Modèles variés de typologies différentes, maisons …
$866,910
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Villas à Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca La disposition de chaque maison sur sa parc…
$736,056
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans la Nucia, Espagne
Maison 4 chambres
la Nucia, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Présentation de la superbe villa spacieuse dans un magnifique complexe résidentiel moderne à…
$698,878
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Maison 3 chambres
Finestrat, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 129 m²
Nombre d'étages 2
Villas Lidiamar: Exclusivité et confort à Finestrat. Nous vous présentons Lidiamar - un nouv…
$681,406
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Finestrat, Espagne
Villa 3 chambres
Finestrat, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 107 m²
Villas à vendre à Finestrat, Costa Blanca Modèles variés de typologies différentes, maisons …
$463,443
Laisser une demande

Types de propriétés en la Marina Baixa

villas
chalets
bungalows
maisons de ville
duplex

Caractéristiques des propriétés en la Marina Baixa, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller