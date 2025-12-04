  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Voïvodie de Mazovie
12
Voïvodie de Grande-Pologne
13
Varsovie
8
Poznan
12
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Pologne
depuis
$123,611
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Un élégant bâtiment en cascade avec une architecture moderne abritera seulement 118 appartements, assurant l'intimité, le confort et une atmosphère urbaine exclusive.L'offre comprend à la fois des studios de 25 m2 et des appartements spacieux jusqu'à 120 m2, y compris des unités avec terrass…
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Pologne
depuis
$196,564
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
A vendre : SEGMENT D'ANGLE d'une maison mitoyenne en état de promoteur, PRÊT À ÊTRE COLLECTÉ, avec un terrain de 62 m2, la maison a 3 étages. La maison est livrée avec une place de parking extérieure., EMPLACEMENT ET BÂTIMENT : Budzyń à environ 200 m du lac de Kryspinów, à proximité du maga…
Agence
Gamp
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Varsovie, Pologne
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Date d'échéance : 3Q 2026 Prix: 680 900 zł - 1 100 000 złSUR L'INVESTISSEMENT85 appartements seront construits à Wlochy. L'avantage est tout d'abord l'emplacement. Il sera construit près de l'artère principale de Varsovie - Jérusalem Alley, d'où vous pouvez marcher jusqu'à la gare et à seule…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Pologne
depuis
$116,483
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Agence
Zaitseva Estates
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovie, Pologne
depuis
$186,942
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Les appartements sont situés dans l'un des quartiers les plus populaires de Varsovie - Wola. La nouvelle étape fait partie du domaine et a un total de 136 appartements avec des superficies de 28 m2 à 96 m2. Chacun d'eux dispose d'un balcon, d'une terrasse, d'une loggia ou d'un jardin. Il y a…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Cracovie, Pologne
depuis
$95,944
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un immeuble multi-familial moderne. L'investissement assure le confort de vie et un espace convivial. Un parc verdoyant avec une zone de détente et des ruelles sera construit dans la partie centrale du domaine.La date prévue d'achèvement des t…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastów, Pologne
depuis
$206,497
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Maison avec 20 appartements de 2 étages et 20 appartements de un étageAppartements de deux étages de 112 m2-123 m2 + jardin de 45 m2 à 250 m220 appartements de taille allant de 77 m2 à 87 m2 avec balcon et terrasse sur le toitDate d'achèvement prévue : 2025-12-31Quartier calme avec des immeu…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel - Industrial Developments in Poland
Zielona Gora, Pologne
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
? Découvrez des opportunités exclusives dans le corridor immobilier en plein essor de la Pologne occidentale ! Découvrez le potentiel inexploité le long de l'axe de croissance qui relie Zielona Góra et Berlin. Nous proposons des possibilités d'investissement hors marché conçues pour ceux qu…
Développeur
FredCo
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Pologne
depuis
$106,891
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Varsovie, Pologne
depuis
$205,567
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Nouvel investissement à Służewiec – Rynek Pierwotny L'ensemble du domaine se compose de trois bâtiments modernes. Au rez-de-chaussée se trouvent des appartements avec jardins. Les autres appartements sont équipés de balcons spacieux. Nous avons également conçu un garage souterrain à deux é…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Pologne
depuis
$198,073
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Jeune OAKS ESTATE - CONSTRUCTION EN PROGRÈS!Bienvenue - un nouveau domaine de maisons de deux chambres à vendre. Chaque maison est de cinq ou quatre chambres:premier étage: séjour, coin cuisine, WC, chambre d'hôtes/bureau, salle techniqueétage: trois chambres, salle de bains (il n'y a pas d'…
Agence
James House
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Pologne
depuis
$59,585
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Kleszczewo Park est un projet d'investissement qui, avec sa fonctionnalité et son emplacement, répondra aux attentes des résidents les plus exigeants. La construction du complexe du parc Kleszczewo a été divisée en plusieurs étapes.Confort et commodité:Bâtiments avec ascenseurs et salles de …
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Poznan, Pologne
depuis
$155,941
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Un projet de logement contemporain situé dans le quartier dynamique de Starołęka à Poznań. L'investissement se compose de deux bâtiments modernes, combinant fonctionnalité, esthétique et confort quotidien.Une caractéristique remarquable du projet est la terrasse sur le toit, conçue comme un …
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$83,846
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Ce prestigieux complexe résidentiel propose une variété d'appartements, idéaux aussi bien pour les personnes seules que pour les familles. Choisissez parmi des studios fonctionnels, des appartements de 2 et 3 pièces, ainsi que des appartements de luxe avec terrasses qui satisferont même les …
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Pologne
depuis
$324,712
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Lipkowski Zakatek est un complexe résidentiel de 4 immeubles duplex (8 maisons), situé à 10 minutes de Varsovie et bordant le parc national Kampinos.Actuellement en vente - 4 maisons, avec date d'achèvement en juin 2024. Nous offrons des adaptations gratuites.Une architecture moderne, des ma…
Développeur
Lipkowski Zakątek sp. z o.o.
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovie, Pologne
depuis
$125,918
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Le nom du complexe, situé dans le quartier Rakow de Varsovie, fait référence au mot suédois symbolisant le silence et l'harmonie. Ces nouveaux appartements situés dans le quartier Włochy de Varsovie représentent un investissement qui comprend deux bâtiments soigneusement conçus de trois et s…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovie, Pologne
depuis
$126,702
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Pologne
depuis
$79,755
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Complexe résidentiel moderne, dans une partie calme et verdoyante de Poznan. Il sera commandé au premier trimestre de 2024. Situé dans la zone de la rue Selawy dans la zone de Naramovice, près de la réserve naturelle Zhuravinec près de la rivière Varta.Au centre de Poznan seulement 15 minute…
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Poznan, Pologne
depuis
$83,248
Nombre d'étages 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych piëniokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Appartement bÿd ⁇ miały zróžnicowan ⁇ strukturet :  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania ⁇ wietne dla rodzin,  4-pokojowe apartament…
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Pologne
depuis
$118,178
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre ou investir? Une occasion incroyable vous attend à l'intersection des rues Yanicki et Dombrowski dans le prestigieux quartier Poznan-Jerzyce. Le projet a été créé avec souci pour le confort des résidents, offrant une ville autosuffisante dans la ville…
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Agence
Zaitseva Estates
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Varsovie, Pologne
depuis
$272,901
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Je vous invite à acheter des appartements dans un nouvel investissement dans l'une des rues les plus prestigieuses de Varsovie près du gratte-ciel de la tour Varso.Un investissement moderne avec une architecture intemporelle, se compose de 2 bâtiments modernes.Sur le toit de l'un des bâtimen…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Pologne
depuis
$116,866
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous présentons un projet premium exclusif au cœur de Poznan, combinant des performances de haute qualité, un environnement avec des espaces verts et des intérieurs élégants. C'est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent un endroit luxueux où vivre, ainsi que pour les investisse…
Agence
Zaitseva Estates
Complexe résidentiel Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Varsovie, Pologne
depuis
$102,108
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Date d'achèvement : mai 2024Prix: 402,868 zł - 780,570 złDESCRIPTION DE L'INVESTISSEMENT : Maisons de 3 étages, constructions utilisant une technologie modulaire en bois, écologique et conviviale pour les résidents Appartements modernes de 1-, 2-, 3-, 4 pièces allant de 25 à environ. 68 m2 F…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovie, Pologne
depuis
$163,702
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Date: 4Q 2024Prix: 646 100 PLN - 1 549 400 PLNDe nouveaux appartements à vendre dans le Gocław de Varsovie sont un projet de nsMoon Studio.L'objectif des architectes était de créer des conditions de vie confortables et paisibles pour les futurs résidents de l'investissement. La deuxième idée…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Appart-hôtel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Pologne
depuis
$111,497
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Nous vous invitons à acheter des appartements auprès du promoteur avec le soutien de l'agence - Pas de commission ni de taxe PCC !Date d'achèvement : 2024.Il y a actuellement plusieurs appartements disponibles à ce prixPrix : 448 227 PLN - 676 ​​592 PLN Dans le cadre de l'investissement, 39 …
Agence
LOCO REAL ESTATE
