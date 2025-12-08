  1. Realting.com
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Complexe résidentiel NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Varsovie, Pologne
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Date d'échéance : 3Q 2026 Prix: 680 900 zł - 1 100 000 złSUR L'INVESTISSEMENT85 appartements seront construits à Wlochy. L'avantage est tout d'abord l'emplacement. Il sera construit près de l'artère principale de Varsovie - Jérusalem Alley, d'où vous pouvez marcher jusqu'à la gare et à seule…
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovie, Pologne
depuis
$125,918
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 7
Le nom du complexe, situé dans le quartier Rakow de Varsovie, fait référence au mot suédois symbolisant le silence et l'harmonie. Ces nouveaux appartements situés dans le quartier Włochy de Varsovie représentent un investissement qui comprend deux bâtiments soigneusement conçus de trois et s…
Complexe résidentiel Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complexe résidentiel Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complexe résidentiel Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Complexe résidentiel Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Varsovie, Pologne
depuis
$102,108
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Date d'achèvement : mai 2024Prix: 402,868 zł - 780,570 złDESCRIPTION DE L'INVESTISSEMENT : Maisons de 3 étages, constructions utilisant une technologie modulaire en bois, écologique et conviviale pour les résidents Appartements modernes de 1-, 2-, 3-, 4 pièces allant de 25 à environ. 68 m2 F…
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovie, Pologne
depuis
$126,702
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovie, Pologne
depuis
$186,942
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Les appartements sont situés dans l'un des quartiers les plus populaires de Varsovie - Wola. La nouvelle étape fait partie du domaine et a un total de 136 appartements avec des superficies de 28 m2 à 96 m2. Chacun d'eux dispose d'un balcon, d'une terrasse, d'une loggia ou d'un jardin. Il y a…
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovie, Pologne
depuis
$163,702
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Date: 4Q 2024Prix: 646 100 PLN - 1 549 400 PLNDe nouveaux appartements à vendre dans le Gocław de Varsovie sont un projet de nsMoon Studio.L'objectif des architectes était de créer des conditions de vie confortables et paisibles pour les futurs résidents de l'investissement. La deuxième idée…
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Immeuble New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Varsovie, Pologne
depuis
$205,567
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Nouvel investissement à Służewiec – Rynek Pierwotny L'ensemble du domaine se compose de trois bâtiments modernes. Au rez-de-chaussée se trouvent des appartements avec jardins. Les autres appartements sont équipés de balcons spacieux. Nous avons également conçu un garage souterrain à deux é…
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Varsovie, Pologne
depuis
$272,901
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Je vous invite à acheter des appartements dans un nouvel investissement dans l'une des rues les plus prestigieuses de Varsovie près du gratte-ciel de la tour Varso.Un investissement moderne avec une architecture intemporelle, se compose de 2 bâtiments modernes.Sur le toit de l'un des bâtimen…
