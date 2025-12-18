  1. Realting.com
Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów
Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Pologne
depuis
$198,073
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 90 m²
1 objet immobilier 1
Jeune OAKS ESTATE - CONSTRUCTION EN PROGRÈS!Bienvenue - un nouveau domaine de maisons de deux chambres à vendre. Chaque maison est de cinq ou quatre chambres:premier étage: séjour, coin cuisine, WC, chambre d'hôtes/bureau, salle techniqueétage: trois chambres, salle de bains (il n'y a pas d'…
