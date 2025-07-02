  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Poznan
  4. Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani

Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani

Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
27/10/2025
$118,950
01/10/2024
$108,080
;
7
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 22172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Localisation sur la carte

Poznan, Pologne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Premium class apartments in the center of Warsaw.
Varsovie, Pologne
depuis
$272,901
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Pologne
depuis
$79,755
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Pologne
depuis
$59,585
Quartier résidentiel Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovie, Pologne
depuis
$186,942
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Pologne
depuis
$324,712
Vous regardez
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Agence
Etalon Estate Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Complexe résidentiel Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Pologne
depuis
$324,712
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Lipkowski Zakatek est un complexe résidentiel de 4 immeubles duplex (8 maisons), situé à 10 minutes de Varsovie et bordant le parc national Kampinos.Actuellement en vente - 4 maisons, avec date d'achèvement en juin 2024. Nous offrons des adaptations gratuites.Une architecture moderne, des ma…
Développeur
Lipkowski Zakątek sp. z o.o.
Laisser une demande
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovie, Pologne
depuis
$126,702
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
02.07.2025
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
Afficher toutes les publications