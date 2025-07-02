  1. Realting.com
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru

Poznan, Pologne
depuis
$116,483
T.V.A.
27/10/2025
$116,483
19/05/2024
$109,412
;
9
ID: 19761
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Localisation sur la carte

Poznan, Pologne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Agence
Etalon Estate Group
Langues
Русский, Polski
