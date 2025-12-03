  1. Realting.com
Immeuble NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Immeuble NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Pologne
depuis
$196,564
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
A vendre : SEGMENT D'ANGLE d'une maison mitoyenne en état de promoteur, PRÊT À ÊTRE COLLECTÉ, avec un terrain de 62 m2, la maison a 3 étages. La maison est livrée avec une place de parking extérieure., EMPLACEMENT ET BÂTIMENT : Budzyń à environ 200 m du lac de Kryspinów, à proximité du maga…
Agence
Gamp
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Cracovie, Pologne
depuis
$95,944
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un immeuble multi-familial moderne. L'investissement assure le confort de vie et un espace convivial. Un parc verdoyant avec une zone de détente et des ruelles sera construit dans la partie centrale du domaine.La date prévue d'achèvement des t…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
