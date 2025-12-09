  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Liszki
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Voïvodie de Mazovie
12
Voïvodie de Grande-Pologne
13
Varsovie
8
Poznan
12
Immeuble NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Pologne
depuis
$196,564
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
A vendre : SEGMENT D'ANGLE d'une maison mitoyenne en état de promoteur, PRÊT À ÊTRE COLLECTÉ, avec un terrain de 62 m2, la maison a 3 étages. La maison est livrée avec une place de parking extérieure., EMPLACEMENT ET BÂTIMENT : Budzyń à environ 200 m du lac de Kryspinów, à proximité du maga…
