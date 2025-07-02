Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów

Jeune OAKS ESTATE - CONSTRUCTION EN PROGRÈS!
Bienvenue - un nouveau domaine de maisons de deux chambres à vendre. Chaque maison est de cinq ou quatre chambres:
premier étage: séjour, coin cuisine, WC, chambre d'hôtes/bureau, salle technique
étage: trois chambres, salle de bains (il n'y a pas d'inclinaisons au premier étage - les chambres sont pleine hauteur)
grenier: chambres non utiles - à utiliser comme espace de stockage.
La maison est vendue comme une habitation.
Derrière la maison un jardin - exposition est ou ouest.
En face de la maison places de stationnement pour deux voitures (frais supplémentaires).
Domaine clôturé, entrée contrôlée - interphones dans chaque unité.
Chaque maison avec son propre jardin clôturé.
Les maisons seront construites en céramique - bloc céramique.
Isolée avec de la laine minérale,
paquet à trois volets Windows,
Chauffage au sol dans toutes les chambres.
Chauffage de la maison: pompe à chaleur à air économique.
Système d'égouts, approvisionnement en eau
Nous offrons également la finition de chaque maison sous la coupe.
Si vous utilisez un prêt - nous offrons l'aide de notre conseiller de crédit.
La construction du domaine sera achevée à la fin de 2025.
Lieu: Stefanowo, rue Powszechna.
Dans les magasins du quartier, la maternelle, près de l'école.
À distance de marche d'une grande forêt.
L'accès par plusieurs bus de transport ZTM (dont 727, 737, 728, L-4) s'arrête à distance de marche. A proximité, un accès rapide à la nouvelle route S7 - qui vous mènera à Varsovie en 15 minutes.
Possibilité d'achat par des citoyens non européens - sans l'autorisation du ministère.