Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów

Jeune OAKS ESTATE - CONSTRUCTION EN PROGRÈS!

Bienvenue - un nouveau domaine de maisons de deux chambres à vendre. Chaque maison est de cinq ou quatre chambres:

premier étage: séjour, coin cuisine, WC, chambre d'hôtes/bureau, salle technique

étage: trois chambres, salle de bains (il n'y a pas d'inclinaisons au premier étage - les chambres sont pleine hauteur)

grenier: chambres non utiles - à utiliser comme espace de stockage.

La maison est vendue comme une habitation.

Derrière la maison un jardin - exposition est ou ouest.

En face de la maison places de stationnement pour deux voitures (frais supplémentaires).

Domaine clôturé, entrée contrôlée - interphones dans chaque unité.

Chaque maison avec son propre jardin clôturé.

Les maisons seront construites en céramique - bloc céramique.

Isolée avec de la laine minérale,

paquet à trois volets Windows,

Chauffage au sol dans toutes les chambres.

Chauffage de la maison: pompe à chaleur à air économique.

Système d'égouts, approvisionnement en eau

Nous offrons également la finition de chaque maison sous la coupe.

Si vous utilisez un prêt - nous offrons l'aide de notre conseiller de crédit.

La construction du domaine sera achevée à la fin de 2025.

Lieu: Stefanowo, rue Powszechna.

Dans les magasins du quartier, la maternelle, près de l'école.

À distance de marche d'une grande forêt.

L'accès par plusieurs bus de transport ZTM (dont 727, 737, 728, L-4) s'arrête à distance de marche. A proximité, un accès rapide à la nouvelle route S7 - qui vous mènera à Varsovie en 15 minutes.

Possibilité d'achat par des citoyens non européens - sans l'autorisation du ministère.