  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Lesznowola
  4. Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów

Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów

Kolonia Warszawska, Pologne
depuis
$206,564
T.V.A.
;
13
Laisser une demande
ID: 19960
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Région
    Piaseczno County
  • Ville
    gmina Lesznowola
  • Village
    Kolonia Warszawska

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Jeune OAKS ESTATE - CONSTRUCTION EN PROGRÈS!

Bienvenue - un nouveau domaine de maisons de deux chambres à vendre. Chaque maison est de cinq ou quatre chambres:

premier étage: séjour, coin cuisine, WC, chambre d'hôtes/bureau, salle technique

étage: trois chambres, salle de bains (il n'y a pas d'inclinaisons au premier étage - les chambres sont pleine hauteur)

grenier: chambres non utiles - à utiliser comme espace de stockage.

La maison est vendue comme une habitation.

Derrière la maison un jardin - exposition est ou ouest.

En face de la maison places de stationnement pour deux voitures (frais supplémentaires).

Domaine clôturé, entrée contrôlée - interphones dans chaque unité.

Chaque maison avec son propre jardin clôturé.

Les maisons seront construites en céramique - bloc céramique.

Isolée avec de la laine minérale,

paquet à trois volets Windows,

Chauffage au sol dans toutes les chambres.

Chauffage de la maison: pompe à chaleur à air économique.

Système d'égouts, approvisionnement en eau

Nous offrons également la finition de chaque maison sous la coupe.

Si vous utilisez un prêt - nous offrons l'aide de notre conseiller de crédit.

La construction du domaine sera achevée à la fin de 2025.

Lieu: Stefanowo, rue Powszechna.

Dans les magasins du quartier, la maternelle, près de l'école.

À distance de marche d'une grande forêt.

L'accès par plusieurs bus de transport ZTM (dont 727, 737, 728, L-4) s'arrête à distance de marche. A proximité, un accès rapide à la nouvelle route S7 - qui vous mènera à Varsovie en 15 minutes.

Possibilité d'achat par des citoyens non européens - sans l'autorisation du ministère.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 4 chambres
Surface, m² 90.0
Prix ​​par m², USD 2,326
Prix ​​de l'appartement, USD 209,375

Localisation sur la carte

Kolonia Warszawska, Pologne

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Pologne
depuis
$196,564
Complexe résidentiel - Industrial Developments in Poland
Zielona Gora, Pologne
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke
Varsovie, Pologne
depuis
$138,873
Appart-hôtel Apart - otel Reguly
Radzyminek, Pologne
depuis
$111,497
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovie, Pologne
depuis
$126,702
Vous regardez
Complexe résidentiel Osiedle Młodych Dębów
Kolonia Warszawska, Pologne
depuis
$206,564
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Immeuble START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovie, Pologne
depuis
$126,702
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Afficher tout Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Agence
Zaitseva Estates
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Pologne
depuis
$116,866
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous présentons un projet premium exclusif au cœur de Poznan, combinant des performances de haute qualité, un environnement avec des espaces verts et des intérieurs élégants. C'est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent un endroit luxueux où vivre, ainsi que pour les investisse…
Agence
Zaitseva Estates
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
02.07.2025
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
Afficher toutes les publications