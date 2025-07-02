  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod

Appartement dans un nouvel immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod

Piastów, Pologne
depuis
$206,497
;
3
ID: 19894
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2024

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Région
    Pruszków County
  • Ville
    Piastów

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

  • Maison avec 20 appartements de 2 étages et 20 appartements de un étage
  • Appartements de deux étages de 112 m2-123 m2 + jardin de 45 m2 à 250 m2
  • 20 appartements de taille allant de 77 m2 à 87 m2 avec balcon et terrasse sur le toit
  • Date d'achèvement prévue : 2025-12-31

Quartier calme avec des immeubles à bas étage, situé loin du bruit et de l'agitation de la grande ville. La propriété a de très bonnes liaisons de transport au centre de Varsovie.

Dans le voisinage immédiat il y a:

  • Gare de Ursus Niedzwiadek (800 m)
  • Arrêt de bus Ursus - Nedzvyadek (500 m)
  • arrêt de bus à St. Regulska
  • hub de transport des routes S2, S7, S8 et Alley de Jérusalem (2,5 km)

Sans aucun doute, le plus grand avantage est la capacité d'atteindre rapidement le centre de Varsovie en seulement 15 minutes. Voiture supplémentaire – Il s'agit d'une riche infrastructure commerciale et de services, notamment : C.H Skorosze, C.H Factory, de nombreux gymnases, parcs et aires de jeux, ainsi que de nombreux autres équipements et services récréatifs.

La première étape de la construction consistera en 20 locaux à deux niveaux, situés aux premier et deuxième étages. Les superficies des locaux à deux niveaux varient de 112 m2 à 123 m2. Chaque appartement de deux niveaux dispose d'un jardin de 45 m2 à 250 m2.

Le deuxième étage accueillera 20 appartements d'un étage allant de 77 m2 à 87 m2. Le propriétaire d'un local situé au deuxième étage recevra un balcon et une terrasse sur le toit du bâtiment d'une superficie de 77 m2 à 87 m2.

Le prix de chaque appartement comprend une place de parking et un jardin ou terrasse sur le toit vert. Les investissements ne nécessitent pas de loyer, tous les services publics sont calculés individuellement selon la consommation.

Localisation sur la carte

Piastów, Pologne
Alimentation et boissons
Loisirs

Laissez votre demande
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
02.07.2025
02.07.2025
