  2. Pologne
  3. Voïvodie de Grande-Pologne
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Poznan
12
Poznan County
1
gmina Kleszczewo
1
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Complexe résidentiel Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Poznan, Pologne
depuis
$123,611
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Un élégant bâtiment en cascade avec une architecture moderne abritera seulement 118 appartements, assurant l'intimité, le confort et une atmosphère urbaine exclusive.L'offre comprend à la fois des studios de 25 m2 et des appartements spacieux jusqu'à 120 m2, y compris des unités avec terrass…
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 8
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Afficher tout Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Pologne
depuis
$116,483
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Afficher tout Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Complexe résidentiel Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Pologne
depuis
$106,891
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Complexe résidentiel Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Pologne
depuis
$59,585
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Kleszczewo Park est un projet d'investissement qui, avec sa fonctionnalité et son emplacement, répondra aux attentes des résidents les plus exigeants. La construction du complexe du parc Kleszczewo a été divisée en plusieurs étapes.Confort et commodité:Bâtiments avec ascenseurs et salles de …
Complexe résidentiel Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Complexe résidentiel Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Poznan, Pologne
depuis
$155,941
T.V.A.
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Un projet de logement contemporain situé dans le quartier dynamique de Starołęka à Poznań. L'investissement se compose de deux bâtiments modernes, combinant fonctionnalité, esthétique et confort quotidien.Une caractéristique remarquable du projet est la terrasse sur le toit, conçue comme un …
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$83,846
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Ce prestigieux complexe résidentiel propose une variété d'appartements, idéaux aussi bien pour les personnes seules que pour les familles. Choisissez parmi des studios fonctionnels, des appartements de 2 et 3 pièces, ainsi que des appartements de luxe avec terrasses qui satisferont même les …
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Afficher tout Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Immeuble Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Pologne
depuis
$79,755
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Complexe résidentiel moderne, dans une partie calme et verdoyante de Poznan. Il sera commandé au premier trimestre de 2024. Situé dans la zone de la rue Selawy dans la zone de Naramovice, près de la réserve naturelle Zhuravinec près de la rivière Varta.Au centre de Poznan seulement 15 minute…
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Immeuble Mieszkanie o jakim marzysz
Poznan, Pologne
depuis
$83,248
Nombre d'étages 5
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych piëniokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Appartement bÿd ⁇ miały zróžnicowan ⁇ strukturet :  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania ⁇ wietne dla rodzin,  4-pokojowe apartament…
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Poznan, Pologne
depuis
$118,178
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre ou investir? Une occasion incroyable vous attend à l'intersection des rues Yanicki et Dombrowski dans le prestigieux quartier Poznan-Jerzyce. Le projet a été créé avec souci pour le confort des résidents, offrant une ville autosuffisante dans la ville…
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Afficher tout Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Complexe résidentiel Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Pologne
depuis
$116,866
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous présentons un projet premium exclusif au cœur de Poznan, combinant des performances de haute qualité, un environnement avec des espaces verts et des intérieurs élégants. C'est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent un endroit luxueux où vivre, ainsi que pour les investisse…
