  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Poznan
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan

Appartement dans un nouvel immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan

Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
27/10/2025
$125,610
01/10/2024
$139,087
22/01/2023
$94,342
;
6
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 1361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Grande-Pologne
  • Ville
    Poznan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Bloc de cadre
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

Localisation sur la carte

Poznan, Pologne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Pologne
depuis
$116,483
T.V.A.
Complexe résidentiel Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Pologne
depuis
$113,194
T.V.A.
Complexe résidentiel Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$83,846
Complexe résidentiel Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovie, Pologne
depuis
$125,918
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Pologne
depuis
$127,721
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Quartier résidentiel Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Cracovie, Pologne
depuis
$95,944
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 7
Nous vous invitons à acheter un appartement dans un immeuble multi-familial moderne. L'investissement assure le confort de vie et un espace convivial. Un parc verdoyant avec une zone de détente et des ruelles sera construit dans la partie centrale du domaine.La date prévue d'achèvement des t…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Afficher tout Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Complexe résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks v yugo-vostochnoy chasti Poznani
Poznan, Pologne
depuis
$118,950
T.V.A.
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
Agence
Etalon Estate Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Etalon Estate Group
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Quartier résidentiel Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovie, Pologne
depuis
$163,702
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Date: 4Q 2024Prix: 646 100 PLN - 1 549 400 PLNDe nouveaux appartements à vendre dans le Gocław de Varsovie sont un projet de nsMoon Studio.L'objectif des architectes était de créer des conditions de vie confortables et paisibles pour les futurs résidents de l'investissement. La deuxième idée…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
02.07.2025
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
Afficher toutes les publications