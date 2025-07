Appartement dans un nouvel immeuble Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda

Vous cherchez l'endroit idéal pour vivre ou investir? Une occasion incroyable vous attend à l'intersection des rues Yanicki et Dombrowski dans le prestigieux quartier Poznan-Jerzyce. Le projet a été créé avec souci pour le confort des résidents, offrant une ville autosuffisante dans la ville où vous pouvez profiter de la vie quotidienne ici et maintenant.



Autour de la place sous la tour, vous pouvez travailler, vous détendre et passer du temps avec votre famille. Ici, vous trouverez des aires de loisirs, des terrains de jeux et une abondance de verdure. Toutes les installations nécessaires pour un séjour confortable sont à seulement quinze minutes à pied, ce qui vous permet d'éviter les embouteillages et profiter des commodités de la ville.



Le complexe sera équipé d'un terminal de colis et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Un smartphone peut ouvrir la porte du garage, appeler un ascenseur et laisser une famille entrer dans l'appartement qui a oublié leurs clés. Les services de vie moderne et les systèmes intelligents facilitent la vie quotidienne des résidents.



La conception du complexe a été développée par un bureau d'architecture bien connu et se compose de plusieurs étapes, offrant une variété d'appartements, à la fois pour ceux qui recherchent un nouvel endroit pour rester, ainsi que pour les investisseurs et les clients premium. Le bâtiment abrite un espace de coworking, des panneaux solaires, un garage souterrain de deux niveaux, ainsi que de grands balcons dans chaque appartement de 4 à 7 m2. Il y a aussi beaucoup de verdure et de stationnement à vélo sur le territoire du complexe.



Les avantages de l'achat avec Etalon Estate Group sont:

Sélection de la meilleure option en fonction des besoins individuels du client

Soutien de la transaction à tous les stades par un agent individuel 24/7, y compris le service après-vente

Aide à l'obtention d'un prêt hypothécaire fourni par un conseiller en crédit

Capacité de finition clé en main

Capacité de service à distance

Service dans la langue du client.

Nous vous invitons à vous familiariser avec l'offre et à profiter de l'occasion pour vous installer dans cet endroit unique à Poznan.