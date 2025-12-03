  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Pruszków County
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Piastów
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Immeuble Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastów, Pologne
depuis
$206,497
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Maison avec 20 appartements de 2 étages et 20 appartements de un étageAppartements de deux étages de 112 m2-123 m2 + jardin de 45 m2 à 250 m220 appartements de taille allant de 77 m2 à 87 m2 avec balcon et terrasse sur le toitDate d'achèvement prévue : 2025-12-31Quartier calme avec des immeu…
Agence
LOCO REAL ESTATE
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller