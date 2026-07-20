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Quartier résidentiel Yad yamim - immeuble standing avec piscine et salle de sport

Netanya, Israël
depuis
$1,53M
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ID: 38481
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Shoshana Damari

À propos du complexe

Excellente affaire ! Grand 5 pièces avec terrasse de 25 m². Vue mer. 3 salles de bains + 3 WC. Cave + 2 parkings.

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Netanya, Israël
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