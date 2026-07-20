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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situé

Netivot, Israël
depuis
$521,520
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ID: 38717
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Référence : NV 106 Quartier : Neve Noy Immeuble de 7 étages 5 pièces dont mamad Surface de 125 m² Terrasse sukkah de 12 m² 5e étage avec ascenseur Climatisation Unité dépendante 3 salles de bain Parking privé

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
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