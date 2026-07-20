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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, bien agencé, dans un immeuble neuf, entierement meuble, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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6
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ID: 38645
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Référence: TL 2320 Quartier: Sarona 3 pièces Surface: 90 m2 Terrasse: 12 m2 1e étage avec ascenseur Appartement refait par un architecte Entièrement meublé Climatisation 2 places de parking Loué à 16,000 nis/mois

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Tel-Aviv, Israël
Éducation
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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