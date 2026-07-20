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Quartier résidentiel Vente exclusive – triplex unique 7 pièces ! ouest rishon lezion | rue habotzrim

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,44M
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9
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ID: 38268
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Vente exclusive – Triplex unique 7 pièces ! Ouest Rishon LeZion | Rue HaBotzrim ? 175 m² construits | Étage 6/6 ?️ 3 orientations : ouest, nord et sud ? Parking au tabu | ? Débarras ✨ Étage d'entrée : salon, cuisine, chambre, toilettes invités et terrasse souccah de 14 m². ✨ Étage supérieur : 2 chambres, salle de douche et toilettes, terrasse de 18 m² avec possibilité d'unité locative (env. 5 000 ₪/mois). ✨ Étage inférieur : 3 chambres, dont une suite parentale, un mamad et salle de douche avec toilettes. ? Vaad bait 400 ₪ | Arnona env. 1 600 ₪ Bien rare, spacieux et lumineux, idéal pour une grande famille ou pour générer des revenus complémentaires au sein d'un même bien. Pour plus d'informations et visite :

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Rishon LeZion, Israël
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