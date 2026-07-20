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Quartier résidentiel Joli 2 pièces à louer, entièrement meublé – youd zain, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,738
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ID: 38296
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6988 Quartier : Youd Zain Unité indépendante à louer – 2 pièces Surface : 50 m² Entièrement meublé Climatisation Rénové Loyer tout compris sauf électricité Entrée : 01/09/2026

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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