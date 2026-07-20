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Quartier résidentiel Maison à jaffa - 4 étages - vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
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ID: 38596
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dishon, 2

À propos du complexe

Maison à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier d'Ajami à Jaffa, proche du restaurant Hazaken VeHayam, à quelques pas de la mer ! Rénovation haut standing et vue mer ! Maison sur 4 étages avec ascenseur privé ! Étage spa avec sauna, hammam et jacuzzi ! 3 salles de bain Suite parentale avec 2 terrasses 2 places de parking 240m² + 50m² de terrasses Prix : 9,990,000sh Vidéo à la demande ! Pour plus d'informations :

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Tel-Aviv, Israël
Loisirs

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