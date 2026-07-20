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Quartier résidentiel Luxueuse tour - haut standing

Tel-Aviv, Israël
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$5,43M
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ID: 38411
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Appartement à vendre au cœur de Tel-Aviv Luxueuse tour avec un beau lobby, gardien 24/7, salle de sport, piscine et spa Étage élevé avec 5 ascenseurs 4 pièces 2 salles de bain 4 W.C 148m² + 12,5m² de terrasse Très lumineux 1 parking souterrain 1 cave Mamad Rénové haut standing Vue mer 2 expositions : Sud, Ouest Prix : 16 550 000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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