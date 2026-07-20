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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
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ID: 38694
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Référence: TL 2472 Quartier: Florentine, dans une rue calme Immeuble Bauhaus 3 pièces Entièrement rénové et conçu par un architecte Hauts plafonds Surface: 75 m2 Balcon: 4 m2 1er étage Séjour spacieux Grande cuisine 2 chambres parentales avec chacune salle de bain Climatisation

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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