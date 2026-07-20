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Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !

Herzliya, Israël
depuis
$1,96M
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ID: 38280
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sokolov

À propos du complexe

Magnifique duplex situé entre Dizengoff et la mer. 93 m² habitables + balcon + terrasse au 5/6ème étage. 4 pièces, 2 salles de bains, lumineux, immeuble récent.

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Herzliya, Israël
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