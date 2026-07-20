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Quartier résidentiel Rue calme - dizengoff center

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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ID: 38377
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 41

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Dizengoff Center. Immeuble récent. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 3 pièces. 2 salles de bain. 70m² + 5m² de balcon en façade. Mamad. Calme et lumineux. Haut plafond de 3,5 mètres. Seul à l'étage. 2 expositions : Sud, Ouest. Prix : 4 800 000 sh.

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Tel-Aviv, Israël
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