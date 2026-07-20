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Quartier résidentiel Bel appartement, vue sur la mer

Ashdod, Israël
depuis
$754,400
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ID: 38654
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Tel Hai, 37

À propos du complexe

Reference: AS 888 Quartier: Tet vav rue tel hay 3.5 pièces dont mamad Surface de 120 m2 2 balcons Magnifique vue mer Au 3 eme étage avec 2 ascenseurs Parking commun à l'immeuble Actuellement louer a 5000 nis /mois

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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