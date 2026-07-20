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Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
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ID: 38368
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 15

À propos du complexe

Appartement à vendre au Lev Ha'ir, Tel-Aviv, à proximité de Rothschild et Neve Tzedek. Immeuble récent. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 3 pièces. 68 m² + 12 m² de terrasse ouverte à ciel ouvert (Souccah). Mamad. 1 parking. 1 cave. Double exposition. Prix : 4 950 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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