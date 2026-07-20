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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique quartier bavli

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38494
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Herzog, 15

À propos du complexe

Bavli ! Magnifique immeuble neuf à proximité du parc Hayarkon. 4 pièces, 2 salles de bains, parking, ascenseur, terrasse 12 m². Lumineux et calme, idéal grande famille.

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Tel-Aviv, Israël
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