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Quartier résidentiel Calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,69M
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ID: 38465
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nordau Avenue, 51

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre à proximité du bd Nordo, à 77 m de la mer ! 3 pièces rénové avec beaucoup de charme, ascenseur, lumineux et calme.

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Tel-Aviv, Israël
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