Alliance Group

Géorgie, Batoumi
;
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2005
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
English, Русский
Site web
alliance.ge/
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos du développeur

Alliance Group est leader sur le marché immobilier depuis 2005, devenant la première société de construction-développement à collaborer avec des marques internationales pour créer des « complexes multifonctionnels de type hôtel » avec une architecture distinctive. En mettant en œuvre des approches modernes de la construction et en établissant une nouvelle norme d'investissement dans le secteur.
Alliance Group a attiré plus de 15 000 investisseurs dans ses projets. Nos développements sont reconnus comme les plus attrayants et uniques sur le marché, offrant un modèle d'affaires complet avec tous les composants essentiels nécessaires pour les grands projets.
Cette combinaison d'innovation, de confiance des investisseurs et de vision stratégique fait d'Alliance Group un leader de premier plan dans le développement urbain moderne.

Nouveaux bâtiments
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Appart-hôtel Alliance Centropolis
Batoumi, Géorgie
depuis
$102,869
L'année de construction 2029
Surface 30–113 m²
23 objets immobiliers 23
Alliance Centropolis est le projet le plus multifonctionnel du Caucase, qui combine le World Trade Center et son espace d'exposition, le Hyatt Centric Boulevard Batumi et 24 composants infrastructurels. Le projet est situé à Batoumi, l'une des villes les plus attractives d'Europe, à seulemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Apartment 2 chambres
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Studio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Appart-hôtel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Géorgie
depuis
$66,623
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 28
Surface 33–106 m²
21 objet immobilier 21
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness Grupy Alliance w regionie, zlokalizowany w klimatycznym uzdrowisku balneologicznym w Adżarii, Kobuleti, na pierwszej linii brzegowej, 30 metrów od morza. Kompleks łączy wieże A, B i C z wspólnym podium oraz niezal…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Apartment 2 chambres
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Appart-hôtel Alliance Highline
Appart-hôtel Alliance Highline
Appart-hôtel Alliance Highline
Appart-hôtel Alliance Highline
Appart-hôtel Alliance Highline
Appart-hôtel Alliance Highline
Tbilissi, Géorgie
depuis
$196,938
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 26
Surface 34–40 m²
15 objets immobiliers 15
Alliance Highline est un complexe architectural et d’;investissement emblématique de Tbilissi, situé dans la partie la plus dynamique de la capitale, à l’;intersection de Vake-Saburtalo. Le complexe comprend trois tours – les tours A et B, entièrement réalisées, sont dédiées aux apparteme…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Appart-hôtel Alliance Privilege
Batoumi, Géorgie
depuis
$174,000
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 54
Surface 31–59 m²
8 objets immobiliers 8
Alliance Privilege est un projet de grande envergure achevé par Alliance, situé sur le boulevard historique et mondialement connu de Batumi, dans le lieu en bord de mer le plus prestigieux de la ville. Les 12 premiers étages du complexe multifonctionnel de 54 étages abritent le célèbre hô…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
