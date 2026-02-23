À propos du développeur

Alliance Group est leader sur le marché immobilier depuis 2005, devenant la première société de construction-développement à collaborer avec des marques internationales pour créer des « complexes multifonctionnels de type hôtel » avec une architecture distinctive. En mettant en œuvre des approches modernes de la construction et en établissant une nouvelle norme d'investissement dans le secteur.

Alliance Group a attiré plus de 15 000 investisseurs dans ses projets. Nos développements sont reconnus comme les plus attrayants et uniques sur le marché, offrant un modèle d'affaires complet avec tous les composants essentiels nécessaires pour les grands projets.

Cette combinaison d'innovation, de confiance des investisseurs et de vision stratégique fait d'Alliance Group un leader de premier plan dans le développement urbain moderne.