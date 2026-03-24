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Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 39
🚨 AVERTISSEMENT: Commencer à vendre un nouveau gratte-ciel dans BKK1! DE PRIX ESHE MINUUS 20…
$97,760
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