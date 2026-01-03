Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en Phnom Penh, Cambodge

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 10/36
🌟Dégage. PRÉCAYLE AU CENTRE PNOMPEN.Lancement officiel et pré-amourLa Maison Gatsby tant att…
$68,000
