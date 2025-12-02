Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Cambodge
  3. Phnom Penh
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Phnom Penh, Cambodge

Daun Penh
10
Khan Boeng Keng Kang
10
Khan Chamkar Mon
8
Prampi Makara
4
4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Daun Penh, Cambodge
Appartement 1 chambre
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
Sol 9/41
Appartement de 2 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$160,670
Appartement 2 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Appartement 2 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 104 m²
Sol 10/41
Appartement de 3 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$220,380
Appartement 1 chambre dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Sol 8/41
Appartement de 2 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$130,580
Sky ApartmentsSky Apartments
Appartement 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Appartement 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 127 m²
Sol 10/41
Appartement de 4 pièces à vendre dans un complexe en construction situé dans la partie centr…
$270,980
