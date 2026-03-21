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Appartements à vendre en Prampi Makara, Cambodge

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Condo 1 chambre dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 16
Cet élégant studio au 16ème étage du prestigieux bâtiment C4, Olympia City Condominium, est …
$85,000
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Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 15/30
ACHETER UN APPARTEMENT D'INVESTISSEMENT À PHNOM PENH 🇰🇭APPARTEMENT DANS LES INSTALLMENTS D'U…
Prix ​​sur demande
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Condo 1 chambre dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 20
🏢 À Vendre: C4 Building Brand New Spacious Studio Unit à Olympia City – Phnom Penh 📍 Lieu pr…
$60,000
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OneOne
Appartement 1 chambre dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
5 Star Wyndham Hotel Room Up to 10 years of Guaranteed Rental Returns Hassle Free Inves…
$174,038
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Studio 2 chambres dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Studio 2 chambres
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Studio 1 chambre dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Studio 1 chambre
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Melrose VillasMelrose Villas
Penthouse 3 chambres dans Sangkat Veal Vong, Cambodge
Penthouse 3 chambres
Sangkat Veal Vong, Cambodge
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 225 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
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