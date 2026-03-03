Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Khan Mean Chey, Cambodge

Appartement 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
Sol 10/28
LUXURY APPARTEMENT POUR LE 10ème CINQ - PRÊTE À STAY 🌟Appartement 10 étage G10-10 Cambodge (…
$41,000
Condo 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Condo 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 65 m²
Kingston Royale – Spacieux 2 chambres à coucher à Boeung TompunVivez une vie urbaine élevée …
$60,229
Condo 1 chambre dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Condo 1 chambre
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Kingston Royale – Ville moderne vivant à Boeung TompunDécouvrez l'élégance des unités d'une …
$40,930
