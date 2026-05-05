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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 42
Duplex de quatre pièces.La maison est construite. La division interne est maintenue.Il s'agi…
$323,840
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Types de propriétés en Phnom Penh

condos
studios
1 BHK
2 BHK
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Caractéristiques des propriétés en Phnom Penh, Cambodge

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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