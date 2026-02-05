Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Toul Kork
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Khan Toul Kork, Cambodge

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Appartement 1 chambre
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 6/39
Commence à vendre. Pour le premier jour, 30% de l'appartement a été acheté. Le centre le plu…
$97,974
