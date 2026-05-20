Résidence UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 est une tour hôtelière de luxe de 46 étages développée par UC Group, marquant la première résidence de marque 5 étoiles de la ville dans le prestigieux quartier BKK1.
Stratégiquement situé sur la rue 322, à seulement 1,3 km du Monument de l'Indépendance, le projet est situé au cœur de la capitale, le centre diplomatique, financier et lifestyle.
Concept & Gestion
Résidences
Services haut de gamme
Faits saillants
Une adresse de luxe gérée au niveau mondial combinant hospitalité, style de vie et potentiel d'investissement à haut rendement au cœur de BKK1.