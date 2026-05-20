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Résidence UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$177,000
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9
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ID: 36791
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 322

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    46

À propos du complexe

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Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 est une tour hôtelière de luxe de 46 étages développée par UC Group, marquant la première résidence de marque 5 étoiles de la ville dans le prestigieux quartier BKK1.

Stratégiquement situé sur la rue 322, à seulement 1,3 km du Monument de l'Indépendance, le projet est situé au cœur de la capitale, le centre diplomatique, financier et lifestyle.

Concept & Gestion

  • Hôtel-résidence 5 étoiles sous Wyndham Hotel & Resorts
  • Gestion mondiale de l'accueil dans plus de 95 pays
  • Accent mis sur la sécurité des investissements et la qualité des services

Résidences

  • Studio, 1BR, 2BR unités
  • Penthouses duplex (étages supérieurs)
  • Résidences hôtelières (étages moyens)
  • Système de construction intelligent tout au long

Services haut de gamme

  • Sky bar, jardin et salon sur le toit
  • Piscines à débordement, gymnase, vapeur et sauna
  • Services de salon VIP, spa et massage
  • Vin, whisky et barre à cigares
  • Cuisine fine japonaise et chinoise

Faits saillants

  • 46 étages (176,8 m de hauteur)
  • Centre de bien-être Helipad & toit
  • 8 systèmes d'ascenseur à grande vitesse
  • Achèvement : T3 2026

Une adresse de luxe gérée au niveau mondial combinant hospitalité, style de vie et potentiel d'investissement à haut rendement au cœur de BKK1.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

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