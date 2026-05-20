Résidence UC88 Wyndham Garden BKK1 – Iconic 5-Star Investment in Phnom Penh

Phnom Penh UC88 Wyndham Garden BKK1 est une tour hôtelière de luxe de 46 étages développée par UC Group, marquant la première résidence de marque 5 étoiles de la ville dans le prestigieux quartier BKK1.

Stratégiquement situé sur la rue 322, à seulement 1,3 km du Monument de l'Indépendance, le projet est situé au cœur de la capitale, le centre diplomatique, financier et lifestyle.

Concept & Gestion

Hôtel-résidence 5 étoiles sous Wyndham Hotel & Resorts

Gestion mondiale de l'accueil dans plus de 95 pays

Accent mis sur la sécurité des investissements et la qualité des services

Résidences

Studio, 1BR, 2BR unités

Penthouses duplex (étages supérieurs)

Résidences hôtelières (étages moyens)

Système de construction intelligent tout au long

Services haut de gamme

Sky bar, jardin et salon sur le toit

Piscines à débordement, gymnase, vapeur et sauna

Services de salon VIP, spa et massage

Vin, whisky et barre à cigares

Cuisine fine japonaise et chinoise

Faits saillants

46 étages (176,8 m de hauteur)

Centre de bien-être Helipad & toit

8 systèmes d'ascenseur à grande vitesse

Achèvement : T3 2026

Une adresse de luxe gérée au niveau mondial combinant hospitalité, style de vie et potentiel d'investissement à haut rendement au cœur de BKK1.