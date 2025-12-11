Appartement dans un nouvel immeuble Time

Description du projet.

Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputation confirmée, avec l'enregistrement de la propriété au format de Freehold. Le projet en est au début - vous entrez au prix minimum, avant le début de la croissance principale.

Types d'appartement: 1 chambre + cuisine-séjour

Propriété : Certificat d'utilisation pour 50 + 50 ans

Date limite: 2028.

Appartement dans une propriété dans un emplacement prometteur au Cambodge

Documents d'autorisation complets

Droits de propriété des étrangers pour plus de 50 ans

Traitement fiscal préférentiel pour les particuliers

Les appartements sont clés en main

Divers versements jusqu'à 4 ans

Infrastructure:

Les résidents et les invités du complexe ont accès aux infrastructures sociales et de divertissement

Réception 24 heures sur 24

Aire de jeux pour enfants

Salle de yoga et de méditation avec vue sur la mer

Salle de sport 352 m2 avec vue sur la mer

Parking propre

Piscine Infiniti 495 m2

Hôtellerie

Surveillance vidéo

Barre en plein air

Sécurité 24 heures sur 24

Voir coin salon sur le toit

Salle de poker

Espace cigare salon

Cinéma

Salle de réunion

Avantages des investissements

1. Hébergement saisonnier

Solution idéale pour des vacances en famille en Asie du Sud-Est

Toutes les infrastructures nécessaires sans quitter le complexe

2. Locations

Grâce à une infrastructure touristique riche et à un flux touristique sans cesse croissant, associé à une société de gestion internationale, la stratégie de location est simple et attrayante.

3. Liquidité de l'actif

Le seul projet ayant la propriété, qui fournit une liquidité élevée parmi la population locale

5. Hausse des prix

Ces projets intégrés sont très populaires au Cambodge et montrent une croissance moyenne de 2X à l'horizon de 5 ans.

