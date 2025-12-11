Appartement dans un nouvel immeuble Time

Description du projet.
Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputation confirmée, avec l'enregistrement de la propriété au format de Freehold. Le projet en est au début - vous entrez au prix minimum, avant le début de la croissance principale.
Types d'appartement: 1 chambre + cuisine-séjour
Propriété : Certificat d'utilisation pour 50 + 50 ans
Date limite: 2028.
Appartement dans une propriété dans un emplacement prometteur au Cambodge
Infrastructure:
Les résidents et les invités du complexe ont accès aux infrastructures sociales et de divertissement
Avantages des investissements
1. Hébergement saisonnier
Solution idéale pour des vacances en famille en Asie du Sud-Est
Toutes les infrastructures nécessaires sans quitter le complexe
2. Locations
Grâce à une infrastructure touristique riche et à un flux touristique sans cesse croissant, associé à une société de gestion internationale, la stratégie de location est simple et attrayante.
3. Liquidité de l'actif
Le seul projet ayant la propriété, qui fournit une liquidité élevée parmi la population locale
5. Hausse des prix
Ces projets intégrés sont très populaires au Cambodge et montrent une croissance moyenne de 2X à l'horizon de 5 ans.
Vous pouvez être à notre recherche sur les demandes suivantes: propriété à l'étranger, propriété à l'étranger, propriété à l'étranger, acheter un appartement à l'étranger, acheter une maison à l'étranger, appartement à l'étranger, acheter un appartement au Vietnam, un investissement dans l'océan, une maison au Cambodge, un investissement à l'Est dans la mer, une maison au Cambodge, une maison à l'étranger, une maison au Cambodge, une maison à l'Est dans la mer, une maison au Cambodge