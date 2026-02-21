Complexe résidentiel Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Une occasion rare au bord de la mer : quand les lieux se terminent plus vite que les décisions sont prises

🌊 Vue sur mer • Objet à revenu garanti • Retard 0%

Une occasion rare au bord de la mer : quand les lieux se terminent plus vite que les décisions sont prises

Appartement d'investissement au centre de Sihanoukville.

Format entièrement prêt pour le revenu passif en dollars.

🏡 Options d'appartement abordables

Studio

• Superficie : 44,7 m2

• Coût : 65 480 dollars

1 chambre

• Superficie: 89,6 m2

• Coût : 134 475 dollars

2 chambres

• Superficie: 90,7 m2

• Prix : 136 175 USD

3 chambres

• Superficie : 133,9 m2

• Coût : 208 790 dollars

🎁 Le prix comprend déjà:

✔ Ensemble complet de meubles

✔ Appareils ménagers

✔ État de préparation au logement et à la location

Aucun investissement supplémentaire après achat.

📈 Rendement garanti

💎 8% par an pendant 3 ans

• Le revenu est fixé dans le contrat

• Paiements mensuels au propriétaire

• Format de propriété entièrement passive

Pendant la période de garantie:

Il n'y a pas de frais de service

Aucune contribution au fonds de réserve

Pas de frais de gestion

💳 Plan de paiement (acomptes provisionnels 0 %)

• 2000 USD – réserve

• 20% – acompte

• Autres versements jusqu'à 40 mois

• Paiement trimestriel

0% par an

Un calendrier flexible est possible.

🏢 A propos du projet

Complexe résidentiel moderne de niveau premium:

Piscine à débordement sur le toit

Salle Sky avec vue sur la mer

Zones de remise en forme

Spa/wellness

coworking

Minimarché

Stationnement

Sécurité et réception 24/7

📍 Lieu: Centre de Sihanoukville

✔ 5 minutes de la plage

✔ Proximité de l'aéroport international

✔ Magasins, restaurants, banques

✔ Écoles internationales

✔ La plus forte demande de loyer dans la ville

🤝 Soutien de la transaction clé en main

• Travailler directement sur les prix du développeur

• Appui juridique

• Calculs sûrs

• Soutien après achat

• Aide pour la stratégie de location

👨‍💼 Consultation avec un expert du Cambodge

Analyse de la rentabilité, des risques et de la stratégie d'investissement.

🚩 Pertinence du prix et de la disponibilité

📩 Écrivez pour recevoir:

✔ Planification

✔ Présentation du projet

✔ Paramètres financiers

✔ Sélection de l'unité optimale