  2. Cambodge
  3. Sihanoukville
  Complexe résidentiel Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Complexe résidentiel Rezidencii u mora v centre Sianukvila

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$65,480
T.V.A.
;
8
ID: 33376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    24

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🌊 Une occasion rare au bord de la mer : quand les lieux se terminent plus vite que les décisions sont prises

🌊 Vue sur mer • Objet à revenu garanti • Retard 0%

Une occasion rare au bord de la mer : quand les lieux se terminent plus vite que les décisions sont prises

Appartement d'investissement au centre de Sihanoukville.
Format entièrement prêt pour le revenu passif en dollars.

- Oui.

🏡 Options d'appartement abordables

Studio
• Superficie : 44,7 m2
• Coût : 65 480 dollars

1 chambre
• Superficie: 89,6 m2
• Coût : 134 475 dollars

2 chambres
• Superficie: 90,7 m2
• Prix : 136 175 USD

3 chambres
• Superficie : 133,9 m2
• Coût : 208 790 dollars

- Oui.

🎁 Le prix comprend déjà:

✔ Ensemble complet de meubles
✔ Appareils ménagers
✔ État de préparation au logement et à la location

Aucun investissement supplémentaire après achat.

- Oui.

📈 Rendement garanti

💎 8% par an pendant 3 ans

• Le revenu est fixé dans le contrat
• Paiements mensuels au propriétaire
• Format de propriété entièrement passive

Pendant la période de garantie:

Il n'y a pas de frais de service
Aucune contribution au fonds de réserve
Pas de frais de gestion

- Oui.

💳 Plan de paiement (acomptes provisionnels 0 %)

• 2000 USD – réserve
• 20% – acompte
• Autres versements jusqu'à 40 mois
• Paiement trimestriel
0% par an

Un calendrier flexible est possible.

- Oui.

🏢 A propos du projet

Complexe résidentiel moderne de niveau premium:

Piscine à débordement sur le toit
Salle Sky avec vue sur la mer
Zones de remise en forme
Spa/wellness
coworking
Minimarché
Stationnement
Sécurité et réception 24/7

- Oui.

📍 Lieu: Centre de Sihanoukville

✔ 5 minutes de la plage
✔ Proximité de l'aéroport international
✔ Magasins, restaurants, banques
✔ Écoles internationales
✔ La plus forte demande de loyer dans la ville

- Oui.

🤝 Soutien de la transaction clé en main

• Travailler directement sur les prix du développeur
• Appui juridique
• Calculs sûrs
• Soutien après achat
• Aide pour la stratégie de location

- Oui.

👨‍💼 Consultation avec un expert du Cambodge

Analyse de la rentabilité, des risques et de la stratégie d'investissement.

🚩 Pertinence du prix et de la disponibilité

📩 Écrivez pour recevoir:

✔ Planification
✔ Présentation du projet
✔ Paramètres financiers
✔ Sélection de l'unité optimale

Sihanoukville, Cambodge

Posez toutes vos questions
