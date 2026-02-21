Complexe résidentiel Rezidencii u mora v centre Sianukvila

🌊 Une occasion rare au bord de la mer : quand les lieux se terminent plus vite que les décisions sont prises
🌊 Vue sur mer • Objet à revenu garanti • Retard 0%
Appartement d'investissement au centre de Sihanoukville.
Format entièrement prêt pour le revenu passif en dollars.
🏡 Options d'appartement abordables
Studio
• Superficie : 44,7 m2
• Coût : 65 480 dollars
1 chambre
• Superficie: 89,6 m2
• Coût : 134 475 dollars
2 chambres
• Superficie: 90,7 m2
• Prix : 136 175 USD
3 chambres
• Superficie : 133,9 m2
• Coût : 208 790 dollars
🎁 Le prix comprend déjà:
✔ Ensemble complet de meubles
✔ Appareils ménagers
✔ État de préparation au logement et à la location
Aucun investissement supplémentaire après achat.
📈 Rendement garanti
💎 8% par an pendant 3 ans
• Le revenu est fixé dans le contrat
• Paiements mensuels au propriétaire
• Format de propriété entièrement passive
Pendant la période de garantie:
Il n'y a pas de frais de service
Aucune contribution au fonds de réserve
Pas de frais de gestion
💳 Plan de paiement (acomptes provisionnels 0 %)
• 2000 USD – réserve
• 20% – acompte
• Autres versements jusqu'à 40 mois
• Paiement trimestriel
0% par an
Un calendrier flexible est possible.
🏢 A propos du projet
Complexe résidentiel moderne de niveau premium:
Piscine à débordement sur le toit
Salle Sky avec vue sur la mer
Zones de remise en forme
Spa/wellness
coworking
Minimarché
Stationnement
Sécurité et réception 24/7
📍 Lieu: Centre de Sihanoukville
✔ 5 minutes de la plage
✔ Proximité de l'aéroport international
✔ Magasins, restaurants, banques
✔ Écoles internationales
✔ La plus forte demande de loyer dans la ville
🤝 Soutien de la transaction clé en main
• Travailler directement sur les prix du développeur
• Appui juridique
• Calculs sûrs
• Soutien après achat
• Aide pour la stratégie de location
👨💼 Consultation avec un expert du Cambodge
Analyse de la rentabilité, des risques et de la stratégie d'investissement.
🚩 Pertinence du prix et de la disponibilité
📩 Écrivez pour recevoir:
✔ Planification
✔ Présentation du projet
✔ Paramètres financiers
✔ Sélection de l'unité optimale