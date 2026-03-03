Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Tour est le futur symbole de haute altitude de BKK1

67 étages • 296 m • Phnom Penh

Un projet sans analogues au Cambodge.

Ce n'est pas qu'une copropriété.

Ce gratte-ciel historique est près de 300 mètres dans la zone la plus prestigieuse de la capitale - BKK1.

Architecture de niveau international, développement japonais et format de tour de style 5 ★.

Équipe internationale

Développement japonais et cambodgien

Il s'agit d'un projet avec une base technique et financière sérieuse.

Emplacement - BKK1

• Ambassades et banques

• Centre commercial AEON

• Écoles internationales

• Restaurants et centres d'affaires

• La location la plus stable de la ville

BKK1 est le centre de la demande et de la liquidité des expatriés.

Format du projet

67 étages

296 mètres

Usage mixte: Résidences + hôtel de luxe

Infrastructure niveau 5 étoiles:

• Piscine à débordement panoramique au 67ème étage

• Sky bar et jardin avec vue sur la ville

• Japonais

• Sauna et salle de fitness moderne

• Coworking et espaces d'affaires

• Simulateur de golf et mini-cinéma

• Espace pour enfants

• Barbecue pour des vacances en famille et entre amis

Unicité du projet

Il n'y a pas d'autre gratte-ciel de cette échelle et de ce concept au Cambodge.

• Près de 300 m de haut

• Architecture des repères

• Développement japonais

• Ventes NET

Si 45 m2 est spécifié, il s'agit de 45 m2 d'espace intérieur propre, sans abîmer les espaces communs.

Pour les investisseurs, il s'agit d'un modèle de comparaison transparent et compréhensible.

Formats et prix de départ

• Studio 31 m2 – à partir de ~98 000 $

1BR 45–47 m2 – à partir d'environ 142 000 $

• 2BR – à partir de ~255,000 $

• 3BR – à partir d'environ 367 000 $

Suite exécutive – à partir de ~661 000 $

• Penthouses – sur environ 2,2 millions de dollars

Options d'achat et de rabais

Paiement à 100% - 10% de réduction

50% d'acompte - 5% de réduction

20% d'entrée – versements complets jusqu'à 48 mois

Le prix par m2 (net) dépend du modèle de paiement.

Nous faisons un calcul détaillé pour une unité spécifique.

L'appartement est un cadeau lors de la réservation avant la fin du mois.

Pourquoi est-ce intéressant pour un investisseur ?

• Le quartier le plus liquide de la capitale

• Symbole haut de la ville

• Offre limitée de ce format

Utilisation mixte améliore le potentiel de location

• Croissance des prix due aux planchers et au statut

Ce n'est pas un produit de masse.

C'est un atout d'image au centre de BKK1.

Sur demande, j'enverrai :

Calculs financiers détaillés

- sélection des unités par budget

prévisions de rendement

Comparaison des modèles de paiement

Organiser une consultation en ligne avec un expert du Cambodge

Tour • BKK1 • Landmark 296 m • Investissement en hauteur