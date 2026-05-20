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Résidence Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$320,000
depuis
$1,400/m²
;
39
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ID: 36789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Street 322

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

À propos du complexe

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Le jardin de la ville de Phnom Penh est un condominium de 30 étages développé par Global Titan Stone Real Estate Development, inspiré par la fusion artistique du symbolisme de Naga et du cubisme de Picasso. (en milliers de dollars)

Situé dans le centre-ville à proximité des grands centres résidentiels, commerciaux et hôteliers, le projet est conçu à la fois comme une résidence de style de vie et un développement international mixte.

Conception

La tour allie architecture moderne et identité culturelle, en utilisant le symbole Naga comme élément de conception de base, réinterprété à travers un style cubiste contemporain. Le résultat est une hauteur unique qui se dresse comme une icône artistique dans Phnom Penh.

Résidences

  • Types d'unités de 1 à 5 chambres
  • Conçu pour la flexibilité, le confort et la vie urbaine moderne
  • Convient à la fois aux propriétaires et aux investisseurs

Installations et équipements

  • Piscine à débordement et pataugeoire
  • Jardins suspendus & fontaine paysagère
  • Salles de gym et de réunion
  • Salon des vins & Casa Picasso café & restaurant
  • Salle de banquets et espaces commerciaux internationaux
  • Centre d'enchères d'art & zones commerciales

Appel à l'investissement

  • Premier centre Emplacement de Phnom Penh
  • Développement mixte avec forte demande de location
  • Prix concurrentiels à long terme
  • Développé par une équipe immobilière expérimentée

Une fusion distinctive de l'art, de la culture et de la vie moderne – le jardin de Picasso City est conçu pour être à la fois un chef-d'œuvre résidentiel et une opportunité d'investissement intelligente.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

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