Résidence Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Le jardin de la ville de Phnom Penh est un condominium de 30 étages développé par Global Titan Stone Real Estate Development, inspiré par la fusion artistique du symbolisme de Naga et du cubisme de Picasso. (en milliers de dollars)
Situé dans le centre-ville à proximité des grands centres résidentiels, commerciaux et hôteliers, le projet est conçu à la fois comme une résidence de style de vie et un développement international mixte.
Conception
La tour allie architecture moderne et identité culturelle, en utilisant le symbole Naga comme élément de conception de base, réinterprété à travers un style cubiste contemporain. Le résultat est une hauteur unique qui se dresse comme une icône artistique dans Phnom Penh.
Résidences
Installations et équipements
Appel à l'investissement
Une fusion distinctive de l'art, de la culture et de la vie moderne – le jardin de Picasso City est conçu pour être à la fois un chef-d'œuvre résidentiel et une opportunité d'investissement intelligente.