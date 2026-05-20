Résidence Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Le jardin de la ville de Phnom Penh est un condominium de 30 étages développé par Global Titan Stone Real Estate Development, inspiré par la fusion artistique du symbolisme de Naga et du cubisme de Picasso. (en milliers de dollars)

Situé dans le centre-ville à proximité des grands centres résidentiels, commerciaux et hôteliers, le projet est conçu à la fois comme une résidence de style de vie et un développement international mixte.

Conception

La tour allie architecture moderne et identité culturelle, en utilisant le symbole Naga comme élément de conception de base, réinterprété à travers un style cubiste contemporain. Le résultat est une hauteur unique qui se dresse comme une icône artistique dans Phnom Penh.

Résidences

Types d'unités de 1 à 5 chambres

Conçu pour la flexibilité, le confort et la vie urbaine moderne

Convient à la fois aux propriétaires et aux investisseurs

Installations et équipements

Piscine à débordement et pataugeoire

Jardins suspendus & fontaine paysagère

Salles de gym et de réunion

Salon des vins & Casa Picasso café & restaurant

Salle de banquets et espaces commerciaux internationaux

Centre d'enchères d'art & zones commerciales

Appel à l'investissement

Premier centre Emplacement de Phnom Penh

Développement mixte avec forte demande de location

Prix concurrentiels à long terme

Développé par une équipe immobilière expérimentée

Une fusion distinctive de l'art, de la culture et de la vie moderne – le jardin de Picasso City est conçu pour être à la fois un chef-d'œuvre résidentiel et une opportunité d'investissement intelligente.