  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1

Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
depuis
$49/m²
;
10
Laisser une demande
ID: 32966
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    45

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Cherchez-vous un revenu passif à l'étranger sans risque? Appartement préparé en Asie avec 5* gestion et rentabilité garantie. Technologie SMART, niveau LUX. Meubles et machines clés en main. Plomberie - Allemagne, Suisse. Vue de l'est❤️

Les appartements du complexe offrent une garantie de loyer pour 10 ans. Le Royaume-Uni est une marque internationale majeure. Ce qui veut dire que le Cambodge est au sommet.

Pourquoi le Cambodge 🇰🇭: ✅ L'investissement étranger et sa protection ✅ plan de paiement ✅ Il y a une grande demande de prime dans la ville.

Écris-moi. Prenez le meilleur au meilleur prix. Polina Bagirova/Polina Bagirova

Localisation sur la carte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,000
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 39
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 50
🏙Lancement officiel des ventes de Time Square 7 par Megakim World Corp.Bienvenue sur Time Square 7 — un projet résidentiel phare au cœur de Phnom Penh, conçu pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et le potentiel d'investissement à long terme.📍Lieu principal:À seulement 5 minutes de…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Realting.com
Aller