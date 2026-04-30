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Complexe résidentiel Odom Living residences

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$250,000
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15
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ID: 35418
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 111
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh
  • Ville
    Khan Boeng Keng Kang
  • Village
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Adresse
    Preah Norodom Boulevard Street 41, 162 Topaz Restaurant

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

...

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge

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