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Complexe résidentiel Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Sihanoukville, Cambodge
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ID: 36576
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Time Square 10 – Ocean View Vivre à Otres Beach, Sihanoukville

Time Square 10 est un point de repère du développement de condominium vue sur l'océan idéalement situé le long de la ligne de front d'Otres Beach à Sihanoukville. Situé à distance de marche de Brown Coffee et à côté de Queen Hill Resort, le projet offre de belles vues sur la mer et un accès direct à l'un des côtes les plus désirables du Cambodge.

Développé par l'un des développeurs les plus fiables au Cambodge, Megakim World Corporation. Time Square 10 s'étend sur une superficie totale de 5 629 m2 et dispose d'une structure connectée unique composée de trois tours à thème océanique : Ocean Diamond, Ocean Gold et Ocean Crystal. La conception intégrée permet une expérience de luxe unifiée dans l'ensemble du projet, comprenant 1 300 unités résidentielles avec différents aménagements pour convenir à tous les styles de vie.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 40.0
Prix ​​par m², USD 1,248
Prix ​​de l'appartement, USD 49,922

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Sihanoukville, Cambodge

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