Complexe résidentiel Time Square 10 - Sihanouk Ville Oceanfront

Time Square 10 – Ocean View Vivre à Otres Beach, Sihanoukville
Time Square 10 est un point de repère du développement de condominium vue sur l'océan idéalement situé le long de la ligne de front d'Otres Beach à Sihanoukville. Situé à distance de marche de Brown Coffee et à côté de Queen Hill Resort, le projet offre de belles vues sur la mer et un accès direct à l'un des côtes les plus désirables du Cambodge.
Développé par l'un des développeurs les plus fiables au Cambodge, Megakim World Corporation. Time Square 10 s'étend sur une superficie totale de 5 629 m2 et dispose d'une structure connectée unique composée de trois tours à thème océanique : Ocean Diamond, Ocean Gold et Ocean Crystal. La conception intégrée permet une expérience de luxe unifiée dans l'ensemble du projet, comprenant 1 300 unités résidentielles avec différents aménagements pour convenir à tous les styles de vie.