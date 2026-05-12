Prestations de service

Chez Realestate.com.kh, nous proposons des solutions immobilières complètes pour les clients locaux et internationaux. En tant que portail immobilier numéro un au Cambodge depuis 2009, nous nous engageons à accompagner les acheteurs, investisseurs, propriétaires, promoteurs et partenaires afin de naviguer sur le marché immobilier cambodgien en toute confiance.

Avec plus de 90 collaborateurs expérimentés, notre entreprise offre un accompagnement complet à chaque étape du parcours immobilier. Notre équipe de conseillers en investissement aide les clients à identifier les meilleures opportunités grâce à des analyses de marché, des comparaisons de projets et des conseils d’investissement personnalisés. Nous proposons également des services de vente pour les condominiums, villas, terrains, bureaux et biens commerciaux à travers le Cambodge.

Notre équipe de location accompagne aussi bien les propriétaires que les locataires avec des solutions de location à court et long terme, tandis que notre service juridique aide les clients dans les contrats, les procédures de transfert de propriété, les documents administratifs et les démarches transactionnelles. Les acheteurs internationaux peuvent réaliser leurs achats à distance avec l’assistance complète de notre équipe, incluant les consultations en ligne, les documents numériques et la coordination des transactions.

Nous proposons également des services professionnels de gestion immobilière afin d’aider les propriétaires à maintenir et optimiser la valeur de leurs biens grâce à la gestion des locataires, la coordination de la maintenance et le support opérationnel.

En tant que plateforme immobilière de référence, nous offrons aussi de puissantes solutions de marketing et de publicité pour les promoteurs, agences et marques liées au secteur immobilier. Notre équipe marketing interne assure la promotion de projets, le soutien à l’image de marque, les campagnes sur les réseaux sociaux et les opportunités de publicité premium afin de maximiser la visibilité sur le marché cambodgien.

Nous accompagnons également nos clients lors de l’étape finale de remise des clés, incluant l’inspection du bien, la vérification des défauts, la remise des clés et la coordination de l’installation du mobilier. Pour les acheteurs résidant à l’étranger, notre équipe peut gérer entièrement le processus de remise et d’aménagement à distance, rendant l’acquisition d’un bien au Cambodge simple, sécurisée et pratique.

Que vous souhaitiez acheter, investir, louer, faire de la publicité ou établir un partenariat avec nous, notre équipe expérimentée est prête à vous offrir un accompagnement professionnel à chaque étape.