Complexe résidentiel LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - un gratte-ciel haut de gamme au centre de Phnom Penh

SMART HOME • Gratuit • Revenu garanti 8% par an

Résidence moderne dans la zone la plus prestigieuse de la capitale du Cambodge - BKK1.

Situation géographique, haut niveau de service et fort potentiel d'investissement.

Emplacement - BKK1

Le principal centre d'affaires et diplomatique de la ville: ambassades, centres d'affaires, restaurants, écoles internationales et galeries commerciales.

A propos du projet

• 43 étages • 1080 appartements

• Format de propriété: En franchise (100% propriété)

• Livraison: I trimestre 2025

• Gestion: Société de gestion internationale

️ Équipement des appartements

Finitions complètes et meubles

Smart Home System de Xiaomi

Fenêtres panoramiques

Matériaux haut de gamme et génie

Infrastructure de luxe

• Piscine et sky-bar

• Espace fitness et yoga

• Salons et salles de conférence

• Jardins verts

• Service de conciergerie

• Stationnement souterrain

Avantages en matière d'investissement

Le centre de la capitale - demande stable de loyer

Revenu garanti 8% par an

Faible liquidité des appartements

Perspectives de croissance de la valeur



Lots spéciaux

Lot 1

12ème étage • Studio • Nord

41.01 m2 (habitation 30.76 m2)

Prix: à partir de 96 952 $

Lot 2

12 étages • 1 chambre • Nord

60,95 m2 (habitation 45,71 m2)

Prix: à partir de 130 136 $

Lot 5

25 étage • avec 2 chambres • est

74,33 m2 (habitation 55,75 m2)

Prix: à partir de $196,165



Conditions des prix spéciaux

Les prix spéciaux s'appliquent:

Paiement ou versement unique jusqu'à 12 mois

Pertinence des prix et disponibilité des lots.



Accompagner la transaction

• Représentation juridique complète

• Conseils en matière de recettes

• Aide à la location

• Travailler directement sur les prix des projets

Contactez-moi pour obtenir des conseils et la meilleure option.

Immobilier Premium dans le centre de Phnom Penh est un segment de marché limité.