  3. Complexe résidentiel LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

Complexe résidentiel LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$96,952
T.V.A.
;
4
ID: 33357
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    43

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

LE CONDÉ BKK1 - un gratte-ciel haut de gamme au centre de Phnom Penh
SMART HOME • Gratuit • Revenu garanti 8% par an

Résidence moderne dans la zone la plus prestigieuse de la capitale du Cambodge - BKK1.
Situation géographique, haut niveau de service et fort potentiel d'investissement.

Emplacement - BKK1
Le principal centre d'affaires et diplomatique de la ville: ambassades, centres d'affaires, restaurants, écoles internationales et galeries commerciales.

- Oui.

A propos du projet
• 43 étages • 1080 appartements
• Format de propriété: En franchise (100% propriété)
• Livraison: I trimestre 2025
• Gestion: Société de gestion internationale

- Oui.

️ Équipement des appartements
Finitions complètes et meubles
Smart Home System de Xiaomi
Fenêtres panoramiques
Matériaux haut de gamme et génie

- Oui.

Infrastructure de luxe
• Piscine et sky-bar
• Espace fitness et yoga
• Salons et salles de conférence
• Jardins verts
• Service de conciergerie
• Stationnement souterrain

- Oui.

Avantages en matière d'investissement
Le centre de la capitale - demande stable de loyer
Revenu garanti 8% par an
Faible liquidité des appartements
Perspectives de croissance de la valeur


Lots spéciaux

Lot 1
12ème étage • Studio • Nord
41.01 m2 (habitation 30.76 m2)

Prix: à partir de 96 952 $

Lot 2
12 étages • 1 chambre • Nord
60,95 m2 (habitation 45,71 m2)

Prix: à partir de 130 136 $

Lot 5
25 étage • avec 2 chambres • est
74,33 m2 (habitation 55,75 m2)

Prix: à partir de $196,165


Conditions des prix spéciaux
Les prix spéciaux s'appliquent:
Paiement ou versement unique jusqu'à 12 mois

Pertinence des prix et disponibilité des lots.


Accompagner la transaction
• Représentation juridique complète
• Conseils en matière de recettes
• Aide à la location
• Travailler directement sur les prix des projets

- Oui.

Contactez-moi pour obtenir des conseils et la meilleure option.
Immobilier Premium dans le centre de Phnom Penh est un segment de marché limité.

Localisation sur la carte

Phnom Penh, Cambodge

