Complexe résidentiel LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - un gratte-ciel haut de gamme au centre de Phnom Penh
SMART HOME • Gratuit • Revenu garanti 8% par an
Résidence moderne dans la zone la plus prestigieuse de la capitale du Cambodge - BKK1.
Situation géographique, haut niveau de service et fort potentiel d'investissement.
Emplacement - BKK1
Le principal centre d'affaires et diplomatique de la ville: ambassades, centres d'affaires, restaurants, écoles internationales et galeries commerciales.
A propos du projet
• 43 étages • 1080 appartements
• Format de propriété: En franchise (100% propriété)
• Livraison: I trimestre 2025
• Gestion: Société de gestion internationale
️ Équipement des appartements
Finitions complètes et meubles
Smart Home System de Xiaomi
Fenêtres panoramiques
Matériaux haut de gamme et génie
Infrastructure de luxe
• Piscine et sky-bar
• Espace fitness et yoga
• Salons et salles de conférence
• Jardins verts
• Service de conciergerie
• Stationnement souterrain
Avantages en matière d'investissement
Le centre de la capitale - demande stable de loyer
Revenu garanti 8% par an
Faible liquidité des appartements
Perspectives de croissance de la valeur
Lots spéciaux
Lot 1
12ème étage • Studio • Nord
41.01 m2 (habitation 30.76 m2)
Prix: à partir de 96 952 $
Lot 2
12 étages • 1 chambre • Nord
60,95 m2 (habitation 45,71 m2)
Prix: à partir de 130 136 $
Lot 5
25 étage • avec 2 chambres • est
74,33 m2 (habitation 55,75 m2)
Prix: à partir de $196,165
Conditions des prix spéciaux
Les prix spéciaux s'appliquent:
Paiement ou versement unique jusqu'à 12 mois
Pertinence des prix et disponibilité des lots.
Accompagner la transaction
• Représentation juridique complète
• Conseils en matière de recettes
• Aide à la location
• Travailler directement sur les prix des projets
Contactez-moi pour obtenir des conseils et la meilleure option.
Immobilier Premium dans le centre de Phnom Penh est un segment de marché limité.