  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 9

Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 9

Phnom Penh, Cambodge
depuis
$147,200
T.V.A.
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35104
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Phnom Penh

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    36

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Time Square 9 — Tour de luxe d'inspiration Gatsby en BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 est un développement résidentiel historique situé dans le prestigieux quartier BKK1 de Phnom Penh, au Cambodge.

Inspiré par l'élégance de l'époque du Grand Gatsby, le projet reflète le design Art Déco, des détails raffinés et un sentiment d'exclusivité.

Une tour haut de gamme de 36 étages située au cœur de la capitale, entourée d'ambassades, de centres d'affaires et de services haut de gamme.

---

🏡 À propos du projet

Time Square 9 introduit un concept Hotel-Style Living, combinant confort résidentiel et services haut de gamme.

• Appartements résidentiels de luxe
• nombre limité d'unités → confidentialité améliorée
• vue panoramique sur la ville
• la signature du dessin inspiré Gatsby

Conçu pour les acheteurs haut de gamme et les résidents internationaux.

---

🌴 Installations et style de vie

Les résidents bénéficient d'une expérience de vie complète:

🏊 piscine à débordement avec vue sur l'horizon
🍸 barre du ciel
🌇 sur le toit
🏋️ centre de fitness moderne

L'infrastructure est conçue pour la vie quotidienne réelle, pas seulement la présentation.

---

📍 Emplacement — BKK1 (Centre Ville)

Situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phnom Penh:

📍 ~300 m au Monument de l'Indépendance
🏛 Palais Royal & Riverside à distance de marche
🎰 NagaWorld Casino
🍽 restaurants, boutiques et lieux de vie
🏢 29 ambassades et organisations internationales

BKK1 est le centre d'affaires, diplomatique et de style de vie de la ville.

---

💼 Faits saillants de l'investissement

Time Square 9 offre un fort potentiel d'investissement :

📈 forte demande de location (expats, diplomates, professionnels des affaires)
📊 potentiel de croissance des prix en raison de l'offre limitée de terres
💰 à partir de 1 600 $/m2 (moyenne du marché de 2 500 à 3 500 $/m2)
🏷 Propriété libre (titre de propriété pour étrangers)

---

🏗 Enregistrer le suivi des développeurs

Projets Time Square (depuis 2014):

✔ Taux d'achèvement du projet à 100 %
✔ des délais de livraison
✔ qualité de construction cohérente

---

💳 Plan de paiement

• 20 % d'acompte
• 40 % sur 40 mois
• 40% à l'achèvement ou jusqu'à 10 ans de financement (10% d'intérêt)

---

🎯 Offre spéciale

🔥 10% + 4% de réduction
(pour certains types d'unités G–H–I–J, 1BR ~75 m2)

---

Time Square 9 représente un mélange unique de statut, de conception et d'opportunité d'investissement au cœur de Phnom Penh. ✨

Localisation sur la carte

Phnom Penh, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Pnompen kvartiry s dohodom v
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$90,685
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Complexe résidentiel Time Square 11 novaa vysota centra Pnompena
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$44,251
T.V.A.
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 9
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$147,200
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Afficher tout Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Complexe résidentiel Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom
Phnom Penh, Cambodge
depuis
$98,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2030
Nombre d'étages 67
Tour est le futur symbole de haute altitude de BKK167 étages • 296 m • Phnom PenhUn projet sans analogues au Cambodge.Ce n'est pas qu'une copropriété.Ce gratte-ciel historique est près de 300 mètres dans la zone la plus prestigieuse de la capitale - BKK1.Architecture de niveau international,…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 7
Complexe résidentiel Time Square 7
Complexe résidentiel Time Square 7
Complexe résidentiel Time Square 7
Complexe résidentiel Time Square 7
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 7
Complexe résidentiel Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
depuis
$83,565
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 47
Surface 60–100 m²
2 objets immobiliers 2
INVESTISSEMENTS DE CONTEXTE • 95% du projet vendu • Réductions temporaires supplémentaires au prixRares vestiges d'appartements sur Time Square 7 - l'un des gratte-ciel les plus prestigieux du quartier de Toul Kork.Lorsque les lots liquides se terminent plus rapidement que le marché a le tem…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
83,565
Apartment 2 chambres
100.0
139,594
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Afficher tout Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 45
Surface 37–63 m²
2 objets immobiliers 2
Cherchez-vous un revenu passif à l'étranger sans risque? Appartement préparé en Asie avec 5* gestion et rentabilité garantie. Technologie SMART, niveau LUX. Meubles et machines clés en main. Plomberie - Allemagne, Suisse. Vue de l'est❤️Les appartements du complexe offrent une garantie de loy…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
221,522
Appartement
37.0
125,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Realting.com
Aller