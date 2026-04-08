Appartement dans un nouvel immeuble Time Square 9

Time Square 9 — Tour de luxe d'inspiration Gatsby en BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 est un développement résidentiel historique situé dans le prestigieux quartier BKK1 de Phnom Penh, au Cambodge.

Inspiré par l'élégance de l'époque du Grand Gatsby, le projet reflète le design Art Déco, des détails raffinés et un sentiment d'exclusivité.

Une tour haut de gamme de 36 étages située au cœur de la capitale, entourée d'ambassades, de centres d'affaires et de services haut de gamme.

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🏡 À propos du projet

Time Square 9 introduit un concept Hotel-Style Living, combinant confort résidentiel et services haut de gamme.

• Appartements résidentiels de luxe

• nombre limité d'unités → confidentialité améliorée

• vue panoramique sur la ville

• la signature du dessin inspiré Gatsby

Conçu pour les acheteurs haut de gamme et les résidents internationaux.

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🌴 Installations et style de vie

Les résidents bénéficient d'une expérience de vie complète:

🏊 piscine à débordement avec vue sur l'horizon

🍸 barre du ciel

🌇 sur le toit

🏋️ centre de fitness moderne

L'infrastructure est conçue pour la vie quotidienne réelle, pas seulement la présentation.

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📍 Emplacement — BKK1 (Centre Ville)

Situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Phnom Penh:

📍 ~300 m au Monument de l'Indépendance

🏛 Palais Royal & Riverside à distance de marche

🎰 NagaWorld Casino

🍽 restaurants, boutiques et lieux de vie

🏢 29 ambassades et organisations internationales

BKK1 est le centre d'affaires, diplomatique et de style de vie de la ville.

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💼 Faits saillants de l'investissement

Time Square 9 offre un fort potentiel d'investissement :

📈 forte demande de location (expats, diplomates, professionnels des affaires)

📊 potentiel de croissance des prix en raison de l'offre limitée de terres

💰 à partir de 1 600 $/m2 (moyenne du marché de 2 500 à 3 500 $/m2)

🏷 Propriété libre (titre de propriété pour étrangers)

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🏗 Enregistrer le suivi des développeurs

Projets Time Square (depuis 2014):

✔ Taux d'achèvement du projet à 100 %

✔ des délais de livraison

✔ qualité de construction cohérente

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💳 Plan de paiement

• 20 % d'acompte

• 40 % sur 40 mois

• 40% à l'achèvement ou jusqu'à 10 ans de financement (10% d'intérêt)

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🎯 Offre spéciale

🔥 10% + 4% de réduction

(pour certains types d'unités G–H–I–J, 1BR ~75 m2)

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Time Square 9 représente un mélange unique de statut, de conception et d'opportunité d'investissement au cœur de Phnom Penh. ✨