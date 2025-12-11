  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Sihanoukville
  4. Complexe résidentiel Sianukvil

Complexe résidentiel Sianukvil

Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
BTC
0.5688444
ETH
29.8155645
USDT
47 281.7998013
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
Laisser une demande
ID: 33066
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Cambodge
  • État
    Sihanoukville
  • Région
    Preah Sihanouk Municipality

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Description du projet.

Time Square 10 sont trois tours résidentielles sur la première ligne de la plage d'Otrec 1 à Sianoukville. Appartement avec balcon et vue sur la mer. Infrastructure récréative niveau 4*. Tout est arrangé par le développeur Megakim World Corroration Ltd avec une réputation confirmée, avec l'enregistrement de la propriété au format de Freehold. Le projet en est au début - vous entrez au prix minimum, avant le début de la croissance principale.

Types d'appartement: 1 chambre + cuisine-séjour

Propriété : Certificat d'utilisation pour 50 + 50 ans

Date limite: 2028.

Appartement dans une propriété dans un emplacement prometteur au Cambodge

  • Documents d'autorisation complets
  • Droits de propriété des étrangers pour plus de 50 ans
  • Traitement fiscal préférentiel pour les particuliers
  • Les appartements sont clés en main
  • Divers versements jusqu'à 4 ans

Infrastructure:

Les résidents et les invités du complexe ont accès aux infrastructures sociales et de divertissement

  • Réception 24 heures sur 24
  • Aire de jeux pour enfants
  • Salle de yoga et de méditation avec vue sur la mer
  • Salle de sport 352 m2 avec vue sur la mer
  • Parking propre
  • Piscine Infiniti 495 m2
  • Hôtellerie
  • Surveillance vidéo
  • Barre en plein air
  • Sécurité 24 heures sur 24
  • Voir coin salon sur le toit
  • Salle de poker
  • Espace cigare salon
  • Cinéma
  • Salle de réunion

Avantages des investissements

1. Hébergement saisonnier

Solution idéale pour des vacances en famille en Asie du Sud-Est

Toutes les infrastructures nécessaires sans quitter le complexe

2. Locations

Grâce à une infrastructure touristique riche et à un flux touristique sans cesse croissant, associé à une société de gestion internationale, la stratégie de location est simple et attrayante.

3. Liquidité de l'actif

Le seul projet ayant la propriété, qui fournit une liquidité élevée parmi la population locale

5. Hausse des prix

Ces projets intégrés sont très populaires au Cambodge et montrent une croissance moyenne de 2X à l'horizon de 5 ans.

Vous pouvez être à notre recherche sur les demandes suivantes: propriété à l'étranger, propriété à l'étranger, propriété à l'étranger, acheter un appartement à l'étranger, acheter une maison à l'étranger, appartement à l'étranger, acheter un appartement au Vietnam, un investissement dans l'océan, une maison au Cambodge, un investissement à l'Est dans la mer, une maison au Cambodge, une maison à l'étranger, une maison au Cambodge, une maison à l'Est dans la mer, une maison au Cambodge

Localisation sur la carte

Sihanoukville, Cambodge

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Immeuble Time
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,197
T.V.A.
Vous regardez
Complexe résidentiel Sianukvil
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$47,823
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 47–100 m²
4 objets immobiliers 4
🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie🏙️ Le projetTemps Squ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
58,086
Apartment 2 chambres
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Afficher tout Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 50
🏙Lancement officiel des ventes de Time Square 7 par Megakim World Corp.Bienvenue sur Time Square 7 — un projet résidentiel phare au cœur de Phnom Penh, conçu pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et le potentiel d'investissement à long terme.📍Lieu principal:À seulement 5 minutes de…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Realting.com
Aller