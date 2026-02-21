Complexe résidentiel Time Square 7

INVESTISSEMENTS DE CONTEXTE • 95% du projet vendu • Réductions temporaires supplémentaires au prix
Rares vestiges d'appartements sur Time Square 7 - l'un des gratte-ciel les plus prestigieux du quartier de Toul Kork.
Lorsque les lots liquides se terminent plus rapidement que le marché a le temps de réagir.
- Oui.
Principaux avantages:
Projet presque vendu – forte demande confirmée par le marché
Les rabais sont valables maintenant et sont fournis en plus du prix spécifié
Acomptes provisionnels sans intérêt jusqu'à la fin de 2027
Format moderne de l'immobilier urbain pour la vie et l'investissement
- Oui.
A propos du projet
Complexe résidentiel moderne de 47 étages dans le prestigieux quartier de Toul Kork - l'un des endroits les plus dynamiques à Phnom Penh.
L'infrastructure du complexe:
• Piscine panoramique
• Sky Lounge / Espaces récréatifs
• Centre de fitness
• Zones pour enfants
• Lobby avec réception
• Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo
• Parking multi-niveaux
• Zone commerciale
Format de vie au niveau de la capitale moderne de l'Asie.
- Oui.
Tous les appartements sont transférés avec réparation et équipement intégré
Le prix comprend:
Finition complète.
Mobilier intégré
Cuisine équipée
Aucun investissement supplémentaire nécessaire après avoir reçu les clés.
- Oui.
Lots disponibles sur les soldes des projets
1 chambre - 60 m2
29e étage
92,565 USD
Réduction supplémentaire : 9 000 USD
2 chambres - 76 m2
30e étage
121,638 USD
Réduction supplémentaire : 15 000 USD
3 chambres - 100 m2
28e étage
152 625 USD
Réduction supplémentaire : 19 000 USD
Duplex (2-4 chambres)
139 594 USD
Les rabais sont fournis en plus du prix et sont valables pour une durée limitée.
- Oui.
Plan de paiement
2 000 dollars - réservation
20% - mise de fonds
Installation 0% - jusqu'à la fin de 2027
Modèle d'entrée financière transparent et confortable.
- Oui.
Emplacement - Toul Kork
L'une des zones les plus populaires de Phnom Penh:
• Centres commerciaux et supermarchés
• Écoles internationales
• Restaurants et infrastructures d'affaires
• Demande élevée de loyer
• Accessibilité pratique des transports
Un lieu où la demande urbaine est concentrée.
- Oui.
Logique d'investissement
Projet presque vendu = risque de marché minimal
Formats de mise en page liquides
Recettes en dollars
Augmentation potentielle du coût de la construction
Zone de location requise
- Oui.
Soutien de la transaction clé en main
• Travailler directement sur les prix officiels
• Appui juridique
• Calculs sûrs
• Soutien après achat
• Consultations sur les stratégies de location et de propriété
- Oui.
Consultation individuelle avec l'expert immobilier du Cambodge
Voyons...
• Scénario de rentabilité et de croissance
• Choisir un lot cible
• Stratégie financière
• Risques et structure des transactions
Pertinence de la disponibilité et des conditions
- Oui.
Écrivez pour recevoir:
Planification
Calculs financiers
La sélection des meilleurs lots selon le projet reste
Consultations personnelles