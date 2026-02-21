Complexe résidentiel Time Square 7

INVESTISSEMENTS DE CONTEXTE • 95% du projet vendu • Réductions temporaires supplémentaires au prix

Rares vestiges d'appartements sur Time Square 7 - l'un des gratte-ciel les plus prestigieux du quartier de Toul Kork.

Lorsque les lots liquides se terminent plus rapidement que le marché a le temps de réagir.

Principaux avantages:

Projet presque vendu – forte demande confirmée par le marché

Les rabais sont valables maintenant et sont fournis en plus du prix spécifié

Acomptes provisionnels sans intérêt jusqu'à la fin de 2027

Format moderne de l'immobilier urbain pour la vie et l'investissement

A propos du projet

Complexe résidentiel moderne de 47 étages dans le prestigieux quartier de Toul Kork - l'un des endroits les plus dynamiques à Phnom Penh.

L'infrastructure du complexe:

• Piscine panoramique

• Sky Lounge / Espaces récréatifs

• Centre de fitness

• Zones pour enfants

• Lobby avec réception

• Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

• Parking multi-niveaux

• Zone commerciale

Format de vie au niveau de la capitale moderne de l'Asie.

Tous les appartements sont transférés avec réparation et équipement intégré

Le prix comprend:

Finition complète.

Mobilier intégré

Cuisine équipée

Aucun investissement supplémentaire nécessaire après avoir reçu les clés.

Lots disponibles sur les soldes des projets

1 chambre - 60 m2

29e étage

92,565 USD

Réduction supplémentaire : 9 000 USD

2 chambres - 76 m2

30e étage

121,638 USD

Réduction supplémentaire : 15 000 USD

3 chambres - 100 m2

28e étage

152 625 USD

Réduction supplémentaire : 19 000 USD

Duplex (2-4 chambres)

139 594 USD

Les rabais sont fournis en plus du prix et sont valables pour une durée limitée.

Plan de paiement

2 000 dollars - réservation

20% - mise de fonds

Installation 0% - jusqu'à la fin de 2027

Modèle d'entrée financière transparent et confortable.

Emplacement - Toul Kork

L'une des zones les plus populaires de Phnom Penh:

• Centres commerciaux et supermarchés

• Écoles internationales

• Restaurants et infrastructures d'affaires

• Demande élevée de loyer

• Accessibilité pratique des transports

Un lieu où la demande urbaine est concentrée.

Logique d'investissement

Projet presque vendu = risque de marché minimal

Formats de mise en page liquides

Recettes en dollars

Augmentation potentielle du coût de la construction

Zone de location requise

Soutien de la transaction clé en main

• Travailler directement sur les prix officiels

• Appui juridique

• Calculs sûrs

• Soutien après achat

• Consultations sur les stratégies de location et de propriété

‍ Consultation individuelle avec l'expert immobilier du Cambodge

Voyons...

• Scénario de rentabilité et de croissance

• Choisir un lot cible

• Stratégie financière

• Risques et structure des transactions

Pertinence de la disponibilité et des conditions

Écrivez pour recevoir:

Planification

Calculs financiers

La sélection des meilleurs lots selon le projet reste

Consultations personnelles